F1, accordo Fia-Ferrari: 7 team in guerra, minacciano azioni legali

Sette dei dieci team di Formula Uno, tra cui la Mercedes, hanno protestato contro l'accordo raggiunto dalla Fia e dalla Ferrari riguardo al caso dei motori. Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri e Williams, si sono detti "sorpresi e scioccati" dalla presa di posizione della Federazione internazionale di automobilismo al termine dell'investigazione sulla Ferrari. "Un ente regolatore ha la responsabilità di agire con i più alti standard di governance, integrità e trasparenza. Dopo mesi di investigazione, condotta dalla Fia solo dopo le proteste degli altri team, ci opponiamo fermamente che la Fia abbia raggiunto un accordo confidenziale con la Ferrari per chiudere il caso", spiega la nota. "Al contrario con la presente comunichiamo pubblicamente il nostro impegno a perseguire un pieno e completo chiarimento in questa materia, per assicurare che il nostro sport tratti tutti i competitore equamente. Ci riserviamo il diritto di intraprendere azioni legali, sia nell'ambito delle procedure Fia, sia davanti alle corti civili", concludono i 7 team, tutti tranne quelli motorizzati Ferrari, ovvero Haas, Alfa Romeo e ovviamente la scuderia di Maranello.

La scorsa settimana era uscito un comunicato della Fia che in merito alla vicenda evidenziava come "dopo approfondite indagini tecniche, è stata conclusa l'analisi sul funzionamento della power unit della Scuderia Ferrari e si è trovato un accordo con il team. I dettagli dell'accordo rimangono tra le parti". Nella scorsa stagione c'era stata una interrogazione da parte dei team non Ferrari sul sistema di alimentazione usato dal Cavallino. La dichiarazione della Fia non chiarisce se il motore della Ferrari fosse conforme alle regole nel 2019. La nuova stagione di Formula Uno inizierà con il Gran Premio d'Australia a Melbourne il prossimo 15 marzo.