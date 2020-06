F1, calendario ufficializzato. Il 6 settembre il Gp di Monza

La Formula Uno ha ufficializzato le prime 8 gare del calendario rivoluzionato dalla pandemia di coronavirus. Il Mondiale 2020 parte in Austria il 5 luglio: il circuito di Zeltweg ospiterà una prova anche il weekend successivo. Poi il circus si sposterà in Ungheria (19 luglio), prima del doppio appuntamento inglese a Silverstone. Spagna (16 agosto) e Belgio (30 agosto) anticipano Monza, che si disputerà il 6 settembre. Cinque le regole da seguire per la stagione: 1) Tutti i piloti e i membri dei team saranno sottoposti ai test anti-Covid con una certa regolarità. 2) Le gare si terranno a porte chiuse. 3) Riduzione del personale al seguito della F1. 4) Viaggi isolati: ove possibile si useranno charter e mezzi privati per ogni spostamento. 5) Distanziamento sociale, con conseguente cambiamento delle cerimonie pre e post-gara.



IL CALENDARIO DEI PRIMI 8 GP 5 luglio Austria 12 luglio Austria 19 luglio Ungheria 2 agosto Gran Bretagna 9 agosto Silverstone 16 agosto Spagna 30 agosto Belgio 6 settembre Italia