F1, Williams venduta al fondo Usa Dorilton Capital

F1, Williams acquistata da un fondo Usa

La Williams Racing ha annunciato di essere stata acquisita dalla societa' di investimenti privati americana Dorilton Capital. La storica scuderia di Formula 1, che aveva gravi difficolta' economiche, manterra' il nome e il suo quartier generale a Grove, in Inghilterra. Confermati fino a fine stagione gli attuali piloti, il britannico George Russell e il canadese Nicholas Latifi.

La scuderia, vincitrice di nove titoli costruttori e sette titoli piloti, e' stata fondata nel 1977 da Patrick Head e da Frak Williams, che oltre a darle il nome ne deteneva la maggioranza, il 52,25%.

Pur essendo la terza scuderia con 114 Gran Premi vinti e 16 titoli mondiali, dal 2012 non ha piu' vinto un Gran Premio e negli ultimi anni ha avuto problemi economici. La cessione al fondo statunitense e' stata approvata all'unanimita' dal consiglio di amministrazione Williams, compreso lo stesso Sir Frank. Claire Williams, Vice Team Principal, ha espresso grande felicita' per l'infgresso di Dorilton: "Quando abbiamo iniziato questo processo di ristrutturazione volevamo trovare un partner che condividesse la nostra passione e i nostri valori. Riteniamo che il gruppo Dorilton risponda a queste caratteristiche: persone che amano lo sport e sono consapevoli di cio' che serve per ottenere il successo".