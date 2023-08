Federica Masolin, euro-gol da Formentera per la regina dello Sport di Sky

Federica Masolin, Champions League e Formula 1 su Sky Sport

Federica Masolin sempre più regina dello sport di Sky. Gli appassionati della Formula 1 hanno imparato da diversi anni ad apprezzarla per la competenza e la classe che ci mette da anni nei weekend in cui si corrono i Gp del Circus.

E dalla prossima stagione la Masolin scende in campo. Intanto precisiamo, non lascia, ma raddoppia: oltre alle imprese di Verstappen, Hamilton e Leclerc, racconterà infatti anche i gol e le azioni più adrenaliche di Mbappè, Haaland e, si spera, anche i vario Rafael Leao, Lautaro Martinez, Osimhen, Immobile. Sarà infatti lei a prendere il posto di Anna Billò e presentare i grandi appuntamenti con la massima competizione calcistica europea nello studio di “Champions League Show”.

Al suo fianco i talent di Sky: da Fabio Capello a Eseteban Cambiasso, passando per Billy Costacurta, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero. Oltre a ospiti speciali come Giorgio Chiellini. Con loro ogni martedì e mercoledì di Coppa ci sarà anche Paolo Condò, la prima firma della Champions di Sky, oltre alle notizie e agli approfondimenti di Mario Giunta.

Federica Masolin, relax a Formentera e poi i Gp di F1 dall'Olanda a Monza

Intanto, aspettando il prossimo Gran Premio di Formula 1 in programma domenica 27 agosto sul Circuito olandese di Zandvoort (a cui farà seguito il Gp d'Italia a Monza del 3 settembre) e l'inizio della Champions League (prima giornata dei gironi il 19-20 settembre con Napoli, Lazio, Inter e Milan al via), Federica Masolin si concede un po' di relax nel mare di Formentera: la conduttrice dello sport di Sky ha postato un paio di foto e un breve filmato che mostra il paradisiaco mare delle Baleari. Un regalo molto apprezzato dai fans che hanno risposto con una pioggia di like sul suo profilo social.