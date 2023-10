Federica Nargi lingerie, operazione.. sottoveste e slip, lady Matri fa sognare

Federica Nargi, lingerie: sottoveste e slip! Lady Matri fa sognare

Federica Nargi sfodera una lingerie che manda in tilt i suoi fans sui social. Letteralmente spettacolare la modella, showgirl e compagna dell'ex attaccante di Milan e Juventus, Alessandro Matri.

"A primo impatto pensavo fossi Belén Rodriguez. Sei semplicemente meravigliosa!", le scrive un follower sotto al post social. "La donna perfetta non esis….Ah", scherza un altro utente su Instagram aggiungendo emoticon a occhi di cuoricini e cuori rossi. Ed è diluvio si like alla foto di una delle veline più amate nella storia di Striscia la Notizia (sul bancone del tg satirico di Canale 5 faceva coppia con Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri).

Una standing ovation era arrivata anche con la versione casual mostrata da Federica Nargi, vestita con completo in jeans, pantaloni e top scollato (guarda la foto in gallery). "Non è umana, troppo bella"... "Che fisico mozzafiato"... "Pazzesca" i messaggi d'amore dei suoi 'tifosi' (4,3 milioni la seguono su Instagram).

Insomma, una Federica Nargi bella più che mai. Nei giorni scorsi la 33enne soubrette aveva scherzato sull'età in una storia su Ig: "Capisci di stare invecchiando quando indossare il pigiama e andare a letto diventa il momento più emozionante della giornata".