Federica Nargi, look rasta (LE FOTO): lady Matri sensualità magnetica

Federica Nargi scatto da dietro, foto da infarto

Lo scatto da dietro di Federica Nargi (guarda la gallery qui sopra) dei giorni scorsi ha improvvisamente alzato la temperatura su web e social ("Che suerte"... "Che fortuna", il suo commento più che mai azzeccato come didascalia della foto).

La showgirl in barca fa battere forti i cuori dei suoi followers e il divertente fotomontaggio di Alessandro Matri ha regalato sorrisi sui social ai fans della coppia.

La divertente story di Alessandro Matri (Instagram alessandro_matri_32)



Federica Nargi in bikini, l'ex velina ipnotizza i followers

L'ex velina intanto non si ferma e pubblica un video in bikini in spiaggia che ipnotizza il pubblico. "Multa per eccesso di asfalto: è vietato asfaltare tutte le ventenni in ogni video o foto", si legge tra i commenti dei followers di Federica Nargi. "In questo momento vorremmo essere solamente dei granelli di sabbia", chiosa un altro utente. E ancora: "E niente, dopo aver visto te tutto il resto è noia!"

Federica Nargi, capelli rasta: nuovo look di lady Matri

E le sorprese non finiscono, Federica Nargi pubblica un paio di storie - una foto e un breve video selfie - in cui si vede il suo cambio di look: la compagna di Matri, sguardo magnetico, pelle abbronzarisima, si mostra con i capelli rasta. Sensuale più che mai.

Federica Nargi, new look (Instagram fedenargi)



