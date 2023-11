Federica Nargi sexy, lady Matri foto in intimo: "La femminilità non ha regole o limiti"

Federica Nargi foto in intimo. Lady Matri: "La femminilità non ha regole o limiti"

"La femminilità non ha regole o limiti", scrive Federica Nargi sui social a corredo di alcune foto in lingerie per un noto brand di cui è testimonial.

La showgirl e compagna di Alessandro Matri (bomber che ha vestito la maglia di Milan, Juventus e Cagliari) a proposito della femminilità aggiunge: "Esprimetela come più vi sentite bene, senza paura del giudizio".

Un bellissimo pensiero. Oltre che con le idee però la Nargi vince anche con gli scatti pubblicati che raccolgono oltre 80mila like in mezza giornata.

Federica Nargi sexy, le foto in lingerie di lady Matri