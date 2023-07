Federica Pellegrini, bikini e selfie scottanti per la Divina in vascello. Foto

Federica Pellegrini, selfie in bikini: una Divina bruciacchiata in barca

Vacanze in Sardegna per Federica Pellegrini e famiglia. Dopo il secondo posto a Pechino Express con Matteo Giunta e la coppia dei "Novelli Sposi", la Divina - protagonista un paio di settimane fa di una festa in versione "Figlia dei fiori" - ha messo in 'soffitta' da mesi le avventure e si concede un po' di sano relax senza dure prove da superare per arrivare al traguardo di tappa.

E la zona da sogno di Villasimius sembra fatta apposta per l'obiettivo. Ecco dunque l'ex fuoriclasse del nuoto italiano (a proposito, in queste ore partono i Mondiali di Fukuoka con Gregorio Paltrinieri subito in acqua) su un vascello caratteristico, tanto che Federica Pellegrini scrive "Pirati e principesse bruciacchiate".

Già perché la Divina mostra un selfie in bikini che mostra quanto il sole scotti sulla sua pelle (e infatti si scorge la crema solare per tamponare la situazione...).