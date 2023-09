Federica Pellegrini, trasparenze 'divine' e sensuali da Victoria's Secret

Federica Pellegrini, trasparenze 'divine' e sensuali alla presentazione della linea di lingerie Icon by Victoria's Secret

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta nei giorni scorsi sono stati ospiti allo store Victoria's Secret dove è stata presentata la nuova collezione di abbigliamento intimo femminile "Icon" (in Galleria del Corso) nel corso dell'ultima Milano Fashion Week 2023.

"My partner in crime", ha scritto la Divina - body trasparente con pantalone nero abbinato il suo look vincente per l'evento - e leggenda del nuoto italiano postando alcune foto in compagna del marito.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, da 'Novelli Sposi' di Pechino Express a mamma e papà della bimba in arrivo

La coppia sta vivendo un anno da sogno: dopo la bella partecipazione a Pechino Express su Sky (in queste settimane in replica in chiaro su TV8) che ha visto i "Novelli Sposi" chiudere al secondo posto dietro agli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore, qui l'intervista di Affaritaliani.it ai vincitori) e l'uscita del libro di Fede (Oro - Edito da La nave di Teseo), è arrivata la dolcissima notizia della gravidanza: la coppia ha annunciato a fine luglio il prossimo arrivo di un bebè.

Sarà un fiocco rosa e i tifosi di Federica Pellegrini sognano romanticamente che, magari un giorno la bimba possa percorrere le orme sportive di mamma Fede.

Intanto, aspettando il parto (previsto per dicembre), i fans mandano messaggi d'amore alla coppia. "La gravidanza ti dà una luce bellissima", si legge tra i commenti al post social. "Che belli che siete", scrivono. E ancora: "Due dei dell'Olimpo"... "Meravigliosi"