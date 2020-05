Ferrari prende Sainz e sceglie Leclerc: la svolta di Maranello nel post-Vettel

Ferrari prende Carlos Sainz e sceglie Leclerc: il predestinato è l'uomo del Mondiale

Carlos Sainz Junior alla Ferrari (dal 2021): la notizia era nell'aria da un paio di giorni, subito dopo l'ufficializzazione del divorzio tra Sebastian Vettel (a fine 2020) e la scuderia di Maranello. Una scelta chiara quella del Cavallino: le fiches della Rossa sull'assalto ai prossimi Mondiali di Formula 1 saranno principalmente su Charles Leclerc (con la speranza di tutti che si possa comunque già correre questo del 2020). Il 'predestinato' ha conquistato tutti dopo un solo anno, convincendo la Ferrari che sia il pilota giusto per riportare quel titolo iridato che manca dal 2007. Quell'anno tra l'altro la scuderia italiana iniziò il Mondiale con due piloti che non avevano mai vinto il campionato (e fu l'ultimo sino ad oggi): Raikkonen e Massa. E alla fine Kimi trionfò (ai danni del duo McLaren Hamilton-Alonso). Corsi e ricorsi storici? Chissà.

Di certo la decisione di prendere Carlos Sainz Junior (figlio d'arte del grande Carlos Sainz fenomeno del rally) chiude una volta per tutte le voci-suggestioni dei mesi scorsi su Lewis Hamilton: al di là dei costi importanti dell'operazione, l'arrivo dell'inglese avrebbe rischiato di fare ombra su Leclerc. Così come prendere un pilota esperto e veloce come Daniel Ricciardo (che passerà in McLaren al posto di Sainz e al fianco di Lando Norris) avrebbe potuto portare il rischio di una rivalità scomoda in seno alla Ferrari. Una scelta che poteva anche starci, ma la strada tracciata dal Cavallino è stata differente. Arriva un pilota abbastanza giovane (25 anni), continuo nei risultati (96 punti quest'anno nel Mondiale: sesto in classifica finale e primo podio in carriera raggiunto nel Gp del Brasile) e di buon valore, che sin qui non ha mai vinto un Gran Premio in Formula 1. Avrà certo possibilità di provarci con la Rossa, ma è chiaro che allo stato attuale delle cose sembra proprio che sarà il 22enne Charles Leclerc (lui e Sainz potrebbero essere la coppia più giovane del Mondiale 2021) l'uomo designato a lanciare la sfida iridata nei confronti della Mercedes di Lewis Hamilton e della Red Bull di Max Verstappen...

FERRARI, CARLOS SAINZ, 'FELICE ED ENTUSIASTA DI CORRERE PER LA FERRARI

"Sono molto felice di avere l'opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra". Sono le prime parole di Carlos Sainz all'annuncio da parte della scuderia di Maranello dell'approdo dello spagnolo alla 'rossa' a partire dal prossimo anno. "Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l'ora di tornare a gareggiare in questa stagione'', conclude il pilota classe 1994 che in carriera ha corso 102 Gp di Formula Uno chiudendo al sesto posto la classifica piloti della scorsa stagione.

FERRARI-SAINZ, BINOTTO: 'SAINZ PROFILO IDEALE PER LA FERRARI, HA TALENTO E CARATTERE'

"Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della Scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021. Con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia", spiega il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, dopo l'ufficializzazione dell'accordo con Carlos SAINZ che guiderà la Rossa nel 2021 e 2022. ''Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che ha come obiettivo ultimo tornare al vertice della Formula 1 -prosegue Binotto-. Sarà un percorso lungo e non privo di difficoltà, soprattutto nello scenario di un quadro economico e regolamentare che sta cambiando in maniera repentina e che impone di affrontare questa sfida in maniera differente rispetto al recente passato. Siamo convinti che una coppia di piloti ricca di talento e personalità come quella formata da Charles e Carlos, la più giovane negli ultimi cinquant'anni di storia della Scuderia, sia la miglior combinazione possibile per consentirci di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati''.