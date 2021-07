Florentino Perez, Mourinho, Ozil e Aida Yespica: il nuovo audio rubato è "hot"

Florentino Perez: spunta un nuovo audio rubato al Presidente del Real Madrid. Questa volta tira in ballo Mourinho, Ozil e la fidanzata del tedesco (Aida Yespica?)

Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, dice che gli vogliono far pagare la sua iniziativa con la Superlega. Di fatto gli audio registrati di nascosto durante conversazioni private lo stanno mettendo in grande imbarazzo.

Dopo considerazioni decisamente tranchant nei confronti di alcuni dei suoi giocatori, l’ultimo audio contiene dei risvolti “hot” che riguardano Josè Mourinho, Mesut Ozil e la ex fidanzata del centrocampista tedesco, di origine turca.

Secondo quanto pubblicato da El Confidencial, la stoccata di Perez riguarda la vita amorosa di Ozil che, prima di arrivare a Madrid nel 2018, aveva cambiato compagna: “Ha lasciato la sua fidanzata – spiega il Presidente del Real Madrid – per un’altra donna, una modella di Milano”. Secondo varie interpretazioni, la modella potrebbe essere Aida Yespica, che intorno a quel periodo era fidanzata con il calciatore, come peraltro lei stessa ha placidamente ammesso.

L’aspetto più pruriginoso riguarda però quello che Perez direbbe di Mourinho, allora allenatore del Real: “Mourinho si avvicinò a Ozil e gli disse che quella ragazza se l’erano fatta tutti i giocatori dell’Inter, quelli del Milan e pure i rispettivi staff tecnici”.

Linguaggio e contenuti che sicuramente non faranno piacere ai diretti interessati e che certamente rappresentano fatti per i quali non ci sono riscontri oggettivi. L’unica cosa che pare davvero indiscutibile è che Perez non è esattamente simpatico a chi sta diffondendo queste sue considerazioni private, che sia per la Superlega o per qualunque altra ragione.