Frattesi, la sorella Chiara fa sognare i tifosi dell'Inter. "Una Dea"

Frattesi, la sorella Chiara vince lo scudetto d'estate sui social

Da Formentera o alla Maddalena in Sardegna, la musica non cambia: Chiara Frattesi fa sognare i suoi fans.

La 21enne influencer e in passato finalista di Miss Grand Prix è la bellissima e sensuale sorella di Davide, nuovo centrocampista dell'Inter (arrivato in estate dal Sassuolo) oltrechè della nazionale italiana di Mancini (lo scorso 18 giugno Davide ha realizzato il suo primo gol in azzurro nella gara vinta per 3-2 dagli Azzurri contro i padroni di casa dei Paesi Bassi nella finalina di Nations League).

Chiara Frattesi ha conquistato il cuore tifosi nerazzurri e probabilmente non solo loro. "Come si fa a non simpatizzare per l’inter l’anno prossimo", scrive un suo fans supporter del Napoli. E i follower crescono, ormai ha già superato quota 50mila. Se Davide sogna lo scudetto con la maglia nerazzurra (sarebbe la seconda stella), la sorella è già campionessa... sui social!

