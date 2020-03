Garay positivo al coronavirus, bacio della moglie su Instagram commuove il web

"Uniti nella distanza", scrive Tamara Gorro su Instagram. E pubblica la sua foto mentre bacia, il marito e calciatore Ezquiel Garay (uno dei giocatori del Valencia positivi al coronavirus) a distanza, con un vetro a separare la coppia e le mani dei due che sembrano toccarsi ma sono divise proprio da quel vetro. Il 33enne difensore argentino, ex Real Madrid e Benfica, la guarda con la mascherina addosso. "Gliel’hanno consigliato i medici", spiega Tamara. "Grazie, ti amo con tutto me stesso”, le parole di Garay che posta a sua volta la foto con un altro messaggio per la sua Tamara (famosa showgirl e presentatrice di Telecinco). "Lei è sempre con me, qualunque cosa accada…".

"Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena", aveva annunciato Garay nei giorni scorsi che già aveva iniziato male il 2020 rompendosi a inizio febbraio il legamento crociato del ginocchio.