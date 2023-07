Georgina Rodriguez, trasparenze e micro-bikini: scotta l'estate di lady Ronaldo!

Georgina Rodriguez grande protagonista di questa estate 2023. Dopo i mesi trascorsi in gran parte in Arabia Saudita al fianco del suo amato CR7, la modella e influencer (oltre 50 milioni di followers, imperatrice social indiscussa) ora può far sfoggio di bikini e costumi che mettono in risalto il suo fisico perfetto.

Ma la compagna di Cristiano Ronaldo sa essere seducente anche con vestitini di classe, su di lei davvero sensuali. Ad esempio con un abito giallo (a cura dello stilista Dav Martens): minigonna che esalta le sue gambe perfette e parte superiore del vestito con una leggera trasparenza ancor più suggestiva visto le curve mozzafiato di Georgina Rodriguez.



Georgina Rodriguez, trasparenze e bikini da sogno: lady Ronaldo regina dell'estate 2023

(foto Instagram georginagio)



Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo vacanze bollenti

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno conquistato la Sardegna in questo inizio d'estate: meritate vacanze in Costa Smeralda, a Porto Cervo per la modella e il calciatore dell'Al-Nassr (che sta facendo incetta di campioni assieme ad altri club Arabi: qui le ultime offerte a Zaniolo, Zielinsky, il rilancio choc per Pogba e non solo).



Cristiano Ronaldo si concede un tuffo nel mare di Sardegna (Instagram georginagio)



Georgina Rodriguez, poi, come si diceva fa sognare i fans. La compagna di CR7 mostra le sue curve esplosive con microbikini che su di lei sono favolosi. (guarda la gallery sopra con le foto)

