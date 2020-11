Giggs arrestato per violenza domestica. Lui nega. Federcalcio lo ferma

Giggs arrestato per violenza domestica. Federcalcio Galles lo ferma

Ryan GIGGS bufera. A quanto riporta il tabloid britannico 'The Sun' l'attuale ct del Galles ed ex stella del Manchester United, è stato arrestato domenica notte con l'accusa di violenza domestica nei confronti della compagna Kate Grevillee e poi rilasciato su cauzione dopo un lungo interrogatorio. A quanto riporta la stampa inglese domenica la donna si sarebbe rivolta alle forze dell'ordine dopo aver subito delle violenze domestiche; dal verbale delle forze dell'ordine emergerebbe che Kate ha riportato alcuni lividi sul corpo che non hanno però richiesto cure mediche.

GIGGS, separato dalla moglie alcuni anni fa dopo avere avuto una lunga relazione con la cognata, nell'agosto del 2018 ha ufficializzato la relazione con Greville. La situazione ha portato intanto alla cancellazione della attesa conferenza stampa di oggi in cui il ct del Galles avrebbe dovuto annunciare i convocati per le gare contro Usa, Irlanda e Finlandia. "La Federcalcio e Ryan Giggs hanno concordato di comune accordo che il ct non prenderà parte al prossimo ritiro. La nostra priorità immediata concordata è preparare la squadra per le prossime partite internazionali", riporta il Sun riportando una dichiarazione della federazione gallese. Robert Page sarà il ct ad interim per le prossime tre partite, supportato da Albert Stuivenberg.

Giggs accusato di violenza domestica, l'ex Manchester United nega

Da parte sua GIGGS ha negato ogni accusa. Intanto i legali di GIGGS fanno sapere che l'ex giocatore, che ha negato le accuse di violenza domestica, sta collaborando attivamente con le forze dell'ordine nelle indagini. "Il signor GIGGS nega tutte le accuse di aggressione mosse contro di lui, sta collaborando con la polizia e continuerà a supportarla nelle indagini in corso". Dopo l'arresto avvenuto la notte di domenica, GIGGS è stato condotto presso il distretto di polizia di Pendleton, a nord-ovest di Manchester, e rilasciato nel pomeriggio di ieri dopo un lungo interrogatorio.