Giorgia Palmas, bikini fluo scalda anche Filippo Magnini... Le foto

Giorgia Palmas, bikini fluo scalda anche Filippo Magnini

Giorgia Palmas in costume è bella da togliere il fiato. Lo sanno tutti e in primis ovviamente il marito, Filippo Magnini. L'ex campione del nuoto mondiale (due volte iridato sui 100 stile libero e 17 ori europei) commenta con due emoticon che non lasciano dubbi, la foto della moglie in costume (zebrato sui toni del marrone, con dettagli giallo fluo) da una splendida piscina a Porto Rotondo in Sardegna: la prima ha gli occhi a cuoricino, la seconda il fuoco.

"Non potevo resistere al richiamo del sole", scrive lei a corredo dello scatto. "Monobikini bellissimo ti sta perfettamente bene ottimo alla la scelta colore", commenta un follower della showgirl.

Giorgia Palmas, minigonna o bikini? Lady Magnini vince comunque

Non è l'unica immagine che Giorgia Palmas ha regalato ai suoi follower (siamo quasi a quota 2 milioni di persone che la seguono su Instagram). Molto apprezzata anche la foto con un completino top-minigonna "flower power" (come scrive lei) molto bello (guarda la gallery).

E quando l'ex velina di Striscia la Notizia emerge dall'acqua della piscina in bikini (anche qui, guarda la gallery) chiedendo ai fans "Ready for summer?" (Pronti per l'estate?") le arrivano una... marea di like e attestati d'amore. "Una sirenetta", è il pensiero di molti. La prova costume di Giorgia Palmas è superata a pieni voti...

