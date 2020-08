Giovinco torna in Italia? Super offerta economica per l'ex Juventus

Giovinco torna in Italia? Monza di Galliani in pressing

Sebastian Giovinco finisce nel mirino del Monza (oltre che del Genoa di Faggiano). Il club guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sogna una stagione di successi da neopromossa in B con vista sulla prossima serie A. E per questo mette nel mirino l'ex attaccante della Juventus, attualmente all’Al-Hilal (7 gol e 8 assist nell’ultima stagione)

Secondo quanto riporta Sky Sport, Adriano Galliani è in pressing su Giovinco ed è pronto a fargli una super offerta economica per convincerlo a tornare in Italia (che lasciò nel 2015 per trasferirsi a Toronto). Certo non sarà semplice e servirà un contratto pluriennale per portare la Formica Atomica al Brianteo, visto che nel suo attuale club guadagna 10 milioni di euro.

Galliani comunque è determinato a consegnare una squadra di altissimo livello a Christian Brocchi e ha già messo a segno il colpo Mirko Maric - centroavanti capocannoniere dell’ultimo campionato croato - e l'attaccante della nazionale danese Christian Gytkjaer. L'ex dirigente del Milan lavoro anche con l'Inter per Sebastiano Esposito e punta ad Antonino Barillà del Parma. Già presi anche l'ex lecce Giulio Donati per la difesa e il centrocampista Andrea Barberis preso dal Crotone