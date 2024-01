Giulia De Lellis topless al mare. L'ex di Iannone strepitosa senza reggiseno

Giulia De Lellis topless al mare, l'influencer strepitosa senza reggiseno

Giulia De Lellis si è concessa qualche giorno di vacanza al caldo per le festività natalizie. Con il fidanzato Carlo Beretta e alcuni amici, è volata a Tulum, in Messico e, in questi giorni, ha pubblicato su Instagram diverse foto e storie: vestitini eleganti, bikini e anche un paio di foto in topless.

Lo scatto della 27enne influencer romana (5,3 milioni di follower su Instagram), star e conduttrice tv (da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, Mai Dire Tallk e Love Island tra i programmi in cui è stata protagonista) e che tanti appassionati di sport ricordano anche come ex fidanzata del pilota di motociclismo Andrea Iannone (da circa un anno e mezzo legato a Elodie: i due convivono ormai da alcuni mesi) senza veli è stato molto apprezzato dai fan, oltre 170mila like nel giro di 24 ore.

