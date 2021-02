Alda D'Eusanio squalificata? Bufera al Grande Fratello Vip 5. Balotelli furioso

Alda D'Eusanio squalificata? Bufera al Grande Fratello Vip 5

Grande Fratello Vip 5, scoppia la bufera su Alda D’Eusanio: rischio squalifica? La conduttrice potrebbe essere espulsa dal reality: ecco cos'è successo.

Alda D'Eusanio rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 5 a pochi giorni dal suo ingresso nella casa. “Tu vedi qualche neg** da queste parti?”, è la frase che potrebbe costarle il cartellino rosso, pronunciata sabato nel corso di una cena a tema persiano. Su Twitter è partito l’hashtag #FuoriAlda.

Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio squalifica? La frase incriminata. Gf Vip 5 news

Aldo D'Eusanio stava chiacchierando con gli altri concorrenti del Gf Vip 5 e Tommaso Zorzi ha il detto secondo il quale il pesce dopo tre giorni puzza. La giornalista ha replicato: "Il pesce di chi?". Carlotta Dell'Isola allora ha precisato: "Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare". A quel punto la D'Eusanio concluso: "Perché? Vedi qualche ne*ro da queste parti?".

Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio squalificata? Balotelli-Enock chiedono la squalifica

Mario Balotelli in una storia su Instagram ha chiesto l'esclusione di Alda D'Eusanio dal Grande Fratello Vip 5. “Ancora una volta nel contesto del Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso…Non deve passare inosservato”. L'attaccante del Monza aggiunge: “Fuori da qualsiasi programma a vita”.

Molto duro anche il fratello di Balotelli, Enoch (che ha partecipato a questa edizione del Gf Vip 5). "Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del Gf Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo noterà nessuno. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone", ha dichiarato l'ex gieffino. Enock ha poi aggiunto: "Ora vi spiego cosa vuol dire il termine ne*ro. Gli americani andavano in Africa a comprare i neri, per poi portarli in America facendoli lavorare, schiavizzandoli, e facendogli fare quei lavori che neanche gli animali riuscirebbero a fare. Quelli erano i ne*ri, quindi prima di usare il termine ne*ro bisogna riflettere".

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION ED ELIMINAZIONE. GF VIP 5 NEWS

Carlotta Dell'Isola, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Samantha de Grenet: una delle quattro concorrenti dovrà abbandondare la Casa del Grande Fratello Vip 5. Il verdetto lo darà il televoto. Ricordiamo che Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli sono già sicuri di essere in finale. Oltre a loro, i concorrenti ancora in gara sono: Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga. La finale del Gf Vip 5 si avvicina: manca solo un mese....

GRANDE FRATELLO VIP 5, CARLOTTA DELL'ISOLA: LA GRANDE SORPRESA DI NELLO. GF VIP 5 NEWS

Nello Sorrentino farà una grande sorpresa alla fidanzata Carlotta Dell'Isola nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì 1 febbraio 2021 in prima serata su Canale 5. Nei giorni scorsi aveva annunciato che le avrebbe chiesto di sposarla. “Quando tornerà a casa le chiederò subito di sposarmi. Sempre saputo di essere innamorato di lei”. E ancora: “Mi piacerebbe portarla fuori – le parole di Nello al “Magazine di Uomini e donne” - nel Principato di Monaco, dove c’è un posto speciale in cui andiamo spesso e prepararle una sorpresa anche con qualcuno che canti. Sarà una cosa solo tra noi due”. La coppia era stata grande protagonista a Temptation Island.