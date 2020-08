Grande Fratello Vip 5 cast, Ludovica Pagani e un ex calciatore dell'Inter... GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5 cast, Ludovica Pagani e Nicola Ventola? GF VIP 5 NEWS

Si avvicina la partenza del Grande Fratello Vip 5 e proseguono le indiscrezioni sul cast dei partecipanti. Dopo aver definito la squadra degli opinionisti (Antonella Elia-Pupo) al fianco del confermatissimo conduttore Alfonso Signorini, resta da capire chi enterà nella Casa del GF VIP 5. Tante le indiscrezioni, nulla di ufficiale sin qui. Tra i più caldi di queste ultime ore ci sono quelli di Ludovica Pagani (influencer, modella e speaker radiofonica bergamasca che molti considerano la 'nuova Diletta Leotta') e l’ex attaccante di Atalanta e Inter Nicola Ventola. E attenzione anche al cantante Riccardo Fogli, frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 e tra il 2015 e il 2016.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS: CAST, CONCORRENTI. RUMORS

GRANDE FRATELLO VIP 5: ANTONELLA ELIA OPINIONISTA CON PUPO

Antonella Elia torna al "Grande Fratello Vip". Dopo essere stata protagonista come concorrente nel GF VIP 4 (oltrechè a Temptation Island con il fidanzato Pietro Delle Piane), nella quinta edizione la vedremo in una nuova veste. "Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP!", è l'annuncio social. Antonella Elia prende l'eredità di Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello la scorsa primavera. Accanto a lei confermato Pupo. "Su di noi, nemmeno una nuvola... con lui il #GFVIP è una favola! Pupo torna anche in questa edizione come opinionista!", si legge sui social del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso SIgnorini tornerà a settembre su Canale 5 in prima serata. I concorrenti invece non sono ancora stati annunciati. Da settimane girano tante indiscrezioni (da Elisabetta Gregoraci a Patrizia De Blanck e tanti altri), ma nulla è ufficiale. Vediamo i rumors delle scorse settimane sul cast.

GRANDE FRATELLO VIP 5, JUSTINE MATTERA IN POLE? GF VIP 5 NEWS E CAST

Justine Mattera il pole per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 5? La clamorosa indiscrezione sul cast del reality viene lanciata da Oggi: "Negli ultimi anni Justine ha selezionato con attenzione le sue presenze sul piccolo schermo, preferendo il teatro, sua grade passione alla tv. A Cologno Monzese però si sussurra che la bella americana sia corteggiatissima dal Grande Fratello Vip. Cederà alle tentazioni del noto reality? Ah Saperlo", scrive il magazine.

GRANDE FRATELLO VIP 5, SIGNORINI PENSA A CAN YAMAN COME CONCORRENTE. GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini sta pensando anche a Can Yaman come concorrente del Grande Fratello Vip 5. L'attore è grande protagonista della soap opera turca Daydreamer, che sta andando fortissimo nel pomeriggio di Canale 5 in queste settimane (al posto di Uomini e donne di Maria De Filippi).

GRANDE FRATELLO 5 CAST, LA FOTONICA KATIA FANELLI NELLA CASA? GF VIP 5 NEWS RUMORS

Katia Fanelli nella casa del Grande Fratello Vip 5? La “fotonica” ex concorrente di Temptation Island (amatissima dal pubblico che seguì il reality) potrebbe partecipare al reality di Canale 5. Alla domande nelle storie su Instagram dei followers che le chiedevano se avesse fatto provino per il GF VIP 5 ha risposto con un’emoji: una faccina che ammicca e strizza l’occhio. Katia Fanelli a fine settembre varcherà dunque la Porta Rossa della casa più spiata d'Italia per unirsi al nuovo cast di Vipponi? Chissà. Di sicuro Alfonso Signorini sta preparando un cast stellare per la nuova edizione del Frande Fratello Vip.

GRANDE FRATELLO VIP 5, CAST, CONCORRENTI NEWS E RUMORS SUL GF VIP 5

Grande Fratello Vip 5, Loredana Lecciso al posto di Wanda Nara. Gf Vip 5 news

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 5 che partirà a settembre su Canale 5? L'indiscrezione gira, ma attenzione: non da concorrente. La compagna di Albano Carrisi dovrebbe essere opinionista del GF VIP 5 al fianco di Pupo (confermato) e al posto di Wanda Nara che si è trasferita a Parigi, dove gioca il marito, Mauro Icardi. In conduzione confermatissimo Alfonso Signorini dopo gli ottimi risultati del Grande Fratello Vip 4 che si è chiusa in primavera con la vittoria di Paola Di Benedetto davanti a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta.

Grande Fratello Vip 5, Sossio Aruta: "Prima o poi tornerò al Gf Vip"

Proprio Sossio Aruta ha nostalgia del Grande Fratello Vip e sogna di rientrare nella Casa. ”Prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza! E’ stata un’esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. Oserei definirlo un viaggio incompleto, avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona. Tutto ciò mi ha penalizzato ma comunque sono stato fortunato ad arrivare terzo in classifica e felice nell’entrare in questa Casa più spiata d’Italia. Le vie del signore sono infinite, chissà… Patrick 2 la vendetta"

Grande Fratello Vip 5 concorrenti, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento? GF VIP 5 NEWS

Il Grande Fratello Vip 5 ripartirà a settembre su Canale 5. Chi saranno i concorrenti? Il cast è in via di definizione, intanto il primo nome sembra essere quello di Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore e madre di Nathan Falco era stata accostatat al Gf Vip 4 e ora sembra che abbia deciso di dirè di sì ed entrare nella Casa del reality di Mediaset. Quali altri Vipponi ci aspetteranno in autunno nella nuova edizione del Grande Fratello? La seconda concorrente che potrebbe partecipare al GF VIP 5 sarà Flavia Vento, come spiega TvBlog: “Di certo con Flavia Vento non mancheranno temi e discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia, pronta a non far rimpiangere l'Antonella Elia dell'ultima edizione del Gf Vip. A dispetto dunque di quanto si diceva sui media, in particolare di una certa difficoltà a convincere l'ex soubrette di Libero, è di poche ore fa la certezza della sua partecipazione al reality show di Canale 5”.

Grande Fratello Vip 5 concorrenti: il fratello di Balotelli e Francesco Ricci? GF VIP 5 NEWS

Tra i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 5 spuntano due nuovi nomi: "Si sussurra che il GF Vip abbia messo gli occhi su Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger. Riusciranno i due a entrare nella Casa?", spiega Oggi nella rubrica Pillole di Gossip a cura di Alberto Dandolo.