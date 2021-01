Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando quasi abbandona: Zorzi la blocca

Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando quasi abbandona: fermata sulla porta. Tommaso Zorzi: "Se esci te, esco io". Gf Vip 5 News

Stefania Orlando è andata in crisi dopo aver sentito le parole dell'ex marito Andrea Roncato nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio e ha quasi abbandonato il Grande Fratello Vip 5. La showgirl, nella notte, si è diretta verso la porta rossa. Gli inquilini l'hanno fermata e Tommaso Zorzi è riuscito a convincerla a rimanere dentro la Casa del Gf Vip. “A che gioco sta giocando? Perché parla dopo 4 mesi? Questa è anche la mia vita (…) Me ne voglio andare, lasciatemi andare, lasciatemi andare. Mi fate andare via? Non devo ragionare su niente, voglio andare a casa mia. Non me ne frega più di niente”, ha detto Stefania Orlando. “Se esci tu, esco anche io”, le ha detto Tommaso Zorzi. Che alla fine l'ha convinta a non varcare la Porta Rossa.

Grande Fratello Vip 5 finalista: Stefania Orlando, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Gf Vip 5 News

Il Grande Fratello Vip 5 sceglie il primo finalista. Anzi, la prima finalista. "Lunedì scorso le Nomination hanno riguardato soltanto le donne, e voi uomini siete stati privilegiati. Questa sera il privilegio tocca alle donne, ma il prossimo televoto eleggierà la prima finalista di questa edizione. Voi uomini dovrete fare una scelta non facile che si basa sull'istinto o stategia. Chi di queste sette donne non merita la finale?", dice Alfonso Signorini. Tommaso Zorzi dice Carlotta Dell'Isola ("Perché mi da l'impressione che a volte voglia essere accomodante"), Andrea Zelletta punta su Dayane Mello ("Per tutti gli attriti che abbiamo avuto"). Andrea Zenga dice Samantha De Grenet ("Non ho una grande motivazione, abbiamo un bel rapporto ma parlo di meno con lei"), Pierpaolo Pretelli va su Maria Teresa Ruta ("Tutte ve la meritate, ma è una cosa instintiva"). Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò sono canditate per diventare la prima finalista del Grande Fratello Vip 5. Ma arriva un colpo di scena: il Gf Vip chiede alle donne di scegliere una quarta candidata. Le concorrenti devono dire che deve andare in finale: Maria Teresa Ruta dice Dayane Mello. Mentre Dayane Mello fa il nome di Samantha De Grenet. Giulia Salemi e Stefania Orlando puntano su aria Teresa Ruta. Samantha De Grenet e Carlotta Dell'Isola fanno il nome di Dayane Mello. La modella brasiliana viene dunque scelta. Le quattro in nomination sono: Stefania Orlando, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti eliminata dal Gf Vip 5

Cecilia Capriotti eliminata dal Grande Fratello Vip 5. La prima a essere salvata tra le concorrenti in nomination è stata Dayane Mello. Restano poi sul filo del rasoio Carlotta Dell'Isola, Cecilia Capriotti e Stefania Orlando. Quindi si arriva al ballottaggio tra Carlotta e Cecilia. E l'annuncio finale: Capriotti deve lasciare la Casa del Gf Vip 5.

Grande Fratello Vip 5 prolungato: l'annuncio di Alfonso Signorini ai vipponi. Gf Vip 5 News