Grande Fratello Vip, Dayane Mello grave lutto: morto il fratello Lucas

Dayane Mello ha ricevuto una notizia drammatica: è morto il fratello Lucas Mello di 27 anni, Un gravissimo lutto ha colpito la modella e concorrente del Grande Fratello Vip 5. Juliano, un altro fratello di Dayane, ha comunicato la notizia in una Storia su Instagram: «Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve».

Dayane Mello, già eletta come finalista (così come Pierpaolo Pretelli) di questa edizione del Grande Fratello Vip 5 (in programma il 1 marzo) è temporaneamente uscita dalla casa per venirne informata.

«Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato» si legge nella nota pubblicata dallo staff che cura il profilo Instagram ufficiale.

Dayane Mello, secondo quanto ha comunicato il Grande Fratello, ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l'abbraccio delle persone che le vogliono bene.