Guardiola: Juventus e Psg con il Manchester City fuori dalla Champions

L'esclusione del Manchester City dalla Champions League apre a discussioni sul futuro di Guardiola. Il tecnico spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e nei giorni scorsi, prima di questa sentenza Uefa, dall'Inghilterra avevano parlato di una Juventus pronta all'offensiva. Ora con il City che potrebbe avviare un'operazione di alleggerimento del monte ingaggi, Guardiola potrebbe davvero partire. Ecco perchè l'accostamente Guardiola-Juventus torna d'attualità. Ma il club bianconero non è l'unico alla finestra. Il PSG potrebbe puntare su Pep per fare quel salto di qualità in Champions che non è mai riuscito a compiere. In terza linea il Bayern Monaco che a fine stagione dovrebbe chiudere con Hans Flick e sta cercando un allenatore di prima fascia (in lizza anche Allegri e Pochettino).

MANCHESTER CITY' FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE E DALL'EUROPE PER DUE ANNI: LA SENTENZA UEFA

​Il Manchester City è stato escluso dalla Champions League per le prossime due stagioni per violazione del fair play finanziario. Lo anticipa The Guardian. La decisione è della Uefa, che ha anche multato la società britannica per 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Il City è stato ritenuto colpevole dal Club Financial Control Body, la commissione di controllo finanziario della Uefa, di aver gonfiato le entrate delle sue sponsorizzazioni.

La commissione ha considerato autentiche quindi le mail pubblicate dallo Spiegel nel novembre 2018. Il carteggio raccontava che il proprietario del City, lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, era in realtà anche il principale finanziatore del mega sponsor da 67,5 milioni di sterline di Etihad. In una delle email risultava che solo 8 milioni di sterline di quella sponsorizzazione arrivano direttamente dalla compagnia aerea, mentre il resto proveniva dal veicolo aziendale che lo sceicco Mansour ha usato per comprare il City, il gruppo Abu Dhabi United. Il Manchester City ha sempre negato l’autenticità di quelle email. Lo Spiegel in un primo momento ha coperto l’identità della sua fonte, che poi si è scoperto essere un cittadino portoghese, Cui Pinto, ora accusato in Portogallo di 147 casi legati a pirateria informatica.