Hamilton-Mercedes, rinnovo di contatto di Lewis fermo

Lewis Hamilton e la Mercedes: trattativa rinnovo non iniziata

"I media continuano a scrivere del mio contratto e delle mie richieste ma io non ho ancora parlato con Toto'", scrive Lewis Hamilton in una storia sul suo profilo Instagram in merito al suo futuro e alle trattative con la Mercedes per il rinnovo del contratto con cui dovra' discutere con Toto Wolff, direttore esecutivo della squadra tedesca.

Il sei volte campione del mondo di Formula 1 (quest'anno andrà a caccia dei 7 titoli iridati di Michael Schumacher) aggiunge: "Nessuna richiesta, la trattativa non e' ancora cominciata".

Il post di Lewis Hamilton arriva dopo le indiscrezioni del "Mail", che aveva scritto di una richiesta del pilota inglesi di unn ingaggio da 40 a circa 45 milioni di euro a stagione.

Il fuoriclasse della Mercedes lancia un appello ai giornalisti: "Per favore basta scrivere falsità"