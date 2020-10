Ibrahimovic ancora positivo al Covid. Coronavirus, Inter stop Skriniar e..

Inter-Milan, ansia Covid per il derby. Da Ibrahimovic a Skriniar e...

Meno di dieci giorni al derby Inter-Milan (sabato 17 ottobre alle 18) e i due allenatori devono fare i conti con l'emergenza coronavirus. I rossoneri restano al momento ancora privi di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è asintomatico e sta bene, ma sin qui il tampone resta positivo e dunque continua avere il semoforo rosso per uscire dall'isolamento, tornare ad allenarsi a disposizione di Stefano Pioli. Assente anche Leo Duarte, il difensore brasiliano risultato positivo al covid-19 qualche ora prima di Ibra. Milan che spera di avere buone notizie da Rebic (che sta recuperando dalla lussazione al gomito patita contro il Crotone), ritrova in difesa il capitano Alessio Romagnoli pronto a tornare ad allenarsi in gruppo con la squadra ma reduce da un lungo infortunio (lesione al polpaccio) e deve ancora recuperare Mateo Musacchio (operato alla caviglia dovrebbe essere vicino al recupero) e Andrea Conti (anche lui è quasi pronto).

Non minori i problemi per Antonio Conte in vista di Inter-Milan. La positività di Skriniar crea problemi in difesa: lo slovacco, come il collega di reparto Bastoni è asintomatico ma rischia di dover osservare il periodo di quarantena in Slovacchia, dove si trova. Per entrambi è scontato il forfait nel derby con il MIlan del 17 ottobre e anche nel primo impegno in Champions contro il Borussia Moenchengladbach del 21 ottobre. Antonio Conte si trova dunque solo De Vrij e Ranocchia centrali di ruolo abili più gli adattabili D'Ambrosio e Kolarov. Senza dimenticare che a centrocampo mancherà Stefano Sensi (per la squalifica post Lazio-Inter) e con lui anche Matias Vecino (operato al ginocchio, rientro previsto a fine ottobre).