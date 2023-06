Ibrahimovic come Van Basten, quando San Siro e il Milan dicono 'God... bye" e salutano due leggende rossonere

Il 4 giugno 2023, Zlatan Ibrahimovic ha detto 'Ciao al calcio'. Camicia nera, occhi lucidi e uno stadio che ha riversato tutto il suo amore per lui. I cori, lo striscione della Curva Sud 'God Bye'. Poi l'ultima passerella.

Una scena che ha ricordato un altro addio celebre. Tutto rossonero.

Era il 18 agosto 1995, Marco Van Basten, in giacca di camoscio e camicia salutava i suoi tifosi nel suo giro di campo di addio al calcio prima di un Milan-Juventus del Trofeo Luigi Berlusconi.

Proprio nella conferenza stampa d'addio al termine del match contro il Verona, Ibra ha ricordato come ha inizio carriera lo paragonassero al Cigno di Utrecht, "ma lui è lui e io sono io. Ci possono essere cose simili, ma non è giusto paragonare così".

Niente paragoni. E poi diversa è stata l'età in cui hanno appeso gli scarpini al chiodo: Van Basten lasciò troppo presto, a soli 28 anni, per colpa di quella caviglia destra operata più volte, che lo tormentò fino a costringerlo alla resa. Ibrahimovic saluta il calcio giocato a 41 anni dopo una carriera in cui ha vissuto mille vite, con il ritorno al Milan nel gennaio 2020 che ha coronato la sua favola calcistica e rossonera.

Però l'amore dei tifosi del Milan, quello si che è stato identico. San Siro ha vibrato a distanza di anni nello stesso modo. Generazioni diverse accomunate da quegli applausi - una standing ovations senza fine lunga quasi 30 anni - dagli occhi gonfi di lacrime ed emozione pura del popolo rossonero. Quei battiti del cuore che hanno iniziato a pulsare a mille per il commiato di Marcolino in quella triste notte d'estate e per Zlatan in una serata di giugno che pareva marzo per il clima umido e piovigginoso, ma si è improvvisamente scaldata quando Ibra ha preso il microfono e ha iniziato a parlare.

Ibrahimovic e Van Basten uniti dal saluto di un pubblico che ha avuto la fortuna di vedere tante volte a San Siro, con quella maglia addosso le gesta di due campioni unici ed emozionanti.

