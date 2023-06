Ibrahimovic al Milan da dirigente dopo la bufera dall'addio Maldini. Il piano

Milan, Ibrahimovic dirigente? La carta Zlatan per il dopo-Maldini

I tifosi del Milan hanno accusato il colpo dell'addio di Paolo Maldini da parte di Gerry Cardinale. Molti giocatori importanti dello spogliatoio rossonero si sono espressi chiaramente sui social circa l'affetto che provano per l'ormai ex dirigente, non nascondendo di essere rimasti loro per primi spiazzati.

Il nuovo Milan di Gerry Cardinale senza Maldini ripartirà da una filosofia diversa di approccio al mercato e con un team di lavoro ("Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato") con Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada (l'uomo che scoprì Mbappé prima di tutti e non solo) coadiuvati da mister Moneyball Billy Bean e dai suggerimenti dell'algoritmo che va a scandagliare migliaia e migliaia di calciatori in tutto il mondo.

Manca un totem però. Un personaggio carismatico e vincente in grado di caricarsi sulle spalle tutto il mondo Milan. Un personaggio capace di dialogare con tecnico e giocatori e di fare da collegamento tra campo e società. Una bandiera a cui i tifosi si possano aggrappare. Ecco dunque spuntare un nome in queste ore che colmerebbe il senso di vuoto che stanno provando i supporter del Diavolo: Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic-Milan, ritorno da dirigente? Pellegatti: "Accetterà Zlatan? Io non ho dubbi"

Proprio Ibra, il fuoriclasse svedese che nella notte dell'addio a San Siro, mentre la Curva Sud gli dedicava lo striscione "God... Bye", si dichiarava "milanista per sempre" tra lacrime e commozione sua e di tutto il mondo Milan.

E un grande conoscitore del mondo rossonero, quale Carlo Pellegatti, nel suo editoriale su milannews.it, commenta così questo sogno legato a 'Ibra Supremacy': "Zlatan Ibrahimovic che tornerebbe da protagonista nel centro sportivo milanista. Nel compito affascinante e stimolante di aiutare Pioli nella gestione dei momenti più delicati che si presentano nella stagione, di continuare a essere l’esempio carismatico del gruppo rossonero, di essere la guida severa e giusta dei giovani che entrano nella Fucina degli Artisti di Milanello, di essere il trait d’union tra squadra e dirigenza. Accetterà Zlatan? Io non ho dubbi. Rivederlo, durante la settimana sul campo e accanto ai dirigenti in tribuna, sarebbe un grande regalo per i tifosi del Milan. Credo anche per lui. Forza provateci!!"