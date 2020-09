Ibrahimovic positivo al Covid-19. Milan, choc coronavirus

AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita tra Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi.

Contro il Bodo/Glimt, dunque, Pioli perde dunque Ibra (oltre al difensore brasiliano Leo Duarte che era risultato a sua volta positivo nelle scorse ore): in attacco l'allenatore rossonero ha a disposizione Ante Rebic e il giovane Lorenzo Colombo. Rafael Leao è tornato ad allenarsi lo scorso lunedì dopo la fine della sua quarantena e sta svolgendo un lavoro personalizzato (avendo dovuto saltare la preparazione pre-campionato). Ibra dovrà ora osservare un periodo di isolamento in attesa della negativizzazione.

Ricordiamo che il Milan è atteso poi alla trasferta di campionato domenica sul campo del Crotone, giovedì prio ottobre avrà l'eventuale playoff per entrare in Europa League e nel week end successivo il match casalingo contro il La Spezia. Partite che a questo punto Zlatan dovrà saltare. Poi ci sarà la sosta di campionato prima del derby contro l'Inter del 17 ottobre in cui i tifosi rossoneri sperano di rivedere Ibrahimovic.