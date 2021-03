Inter-BC Partners? Attenti al fondo arabo che vuole il club di Suning

Inter-Bc Partners: Fortress e Saudi Public Investment Fund si fanno avanti

Bc Partner prova a stringere per l'acquisto dell'Inter dopo la conclusione della due diligence sui bilanci nerazzurri. Ma sulla strada che porta il fondo londinese verso il club guidato da Suning ci sono due ostacoli. Uno è Fortress (made in Usa) e l'altro Saudi Public Investment Fund (arabo).

Inter-Fortress

Il primo si è fatto avanti per il controllo dell'Inter proponendo alla famiglia Zhang una soluzione ibrida secondo il Sole 24 Ore: in parte equity e in parte finanziamento, anche per rifinanziare il bond da 375 milioni in scadenza il 31 dicembre 2022. Una soluzione che permetterebbe all'attuale proprietà di restare alla guida dell'Inter sino al termine della stagione e festeggiare così il probabile scudetto.

Inter e il fondo arabo

L'outsider potrebbe essere fondo arabo presieduto da Mohammad bin Salman, membro della famiglia reale saudita che si sarebbe fatto avanti per immettere liquidità nel club nerazzurro.

BcPartners, Stathopoulos: "Inter? Interessati a club che possono competere ai massimi livelli"

Ma, come detto, Bc Partners non molla. "Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nello sport, che siano Leghe o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli", ha spiegato a Bloomberg Nikos Stathopoulos.