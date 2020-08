Inter-Conte, prosegue l'incontro a villa Bellini. Tutte le novità

E' stata scelta una location lontana dalla sede del club per decidere le sorti di Antonio Conte all'Inter: lo stato maggiore della societa' nerazzurra ha optato per villa Bellini, una elegante residenza a Somma Lombardo in provincia di Varese, destinata soprattutto all'organizzazione di eventi nuziali. Un incontro delicato che stabilira' se il matrimonio tra Conte e l'Inter proseguira' o se invece sara' divorzio. Il faccia a faccia - iniziato intorno alle 15,30 - era stato preceduto da contatti e colloqui tra i vertici societari. Entro oggi dovrebbe essere diffuso un comunicato del club per fare chiarezza.