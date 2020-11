REAL MADRID-INTER TV, CANALE 5-SKY? DOVE VEDERE L'INTER IN CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid-Inter ci siamo. La squadra allenata da Antonio Conte (con Lukaku che ha un risentimento agli adduttori) fa visita a quella di Zidane per una sfida che rischia di essere già decisiva nel gruppo B di Champions League. I Blancos hanno solo un punto (sconfitta con lo Shakhtar Donetsk capolista e pareggio con il Borussia Monchengladbach), i nerazzurri hanno fatto due pareggi (in casa con il Borussia e sul campo dello Shakhtar). Chi perde rischia di vedere allontanarsi gli ottavi di finale. Ecco una guida veloce per seguire Real Madrid-Inter in tv e streaming.

REAL MADRID-INTER tv in chiaro su Canale 5

Real Madrid-Inter in tv andrà in diretta su Canale 5. Match in programma alle 21 di martedì 3 novembre con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena.

REAL MADRID-INTER tv su Sky

Real Madrid-Inter in tv sarà trasmesso in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 252 del satellite).

REAL MADRID-INTER streaming

Real Madrid-Inter in streaming: su Mediaset Play (in chiaro), Sky Go (abbonati Sky) e Now Tv (si può comprare la partita).

REAL MADRID-INTER PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, S. Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Perisic.