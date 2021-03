Sondaggi, Pd: i numeri del crollo. 2 grandi partiti corrono, 1 medio va male

Sondaggi, Pd crollo al 17,3% (prima dell'arrivo di Enrico Letta)

Il crollo del Pd nei sondaggi? Secondo la media by Termometro Politico relativi alla settimana 8 al 14 marzo i Dem sono precipitati al 17,3%, braccati da Fratelli d'Italia e M5S. Va detto che le rilevazioni sono nei giorni di vigilia del cambio di segreteria, l'arrivo di Enrico Letta (al posto di Nicola Zingaretti) sembra aver già cambiato il trend, almeno secondo il sondaggio Swg di lunedì 15 marzo (che tra l'altro sorride anche alla Lega di Matteo Salvini).

Sondaggi, Fratelli d'Italia e M5S a un passo dal Partito Democratico

Ad ogni modo, torniamo alla media sondaggi di Termometro Politico: Partito Democratico addirittura al 16,5% per Euromedia, mentre il picco lo rileva proprio Tp che dava il Pd al 19,1%. E come detto la media è del 17,3%. Fratelli d'Italia? Sta al 16,9% con un 18,5% di massimo by TP e un 15,5% di soglia minima per il partito di Giorgia Meloni segnalata da Ixè. M5S avanza sino al 16,8% sulla scia dell'arrivo di Giuseppe Conte come futuro capo politico. Per Demos il Movimento 5 Stelle addirittura sfiorerebbe il 19% (18,8%), mentre Ixè dà i Pentastellati al 15,7%.

Sondaggi Lega: Matteo Salvini primo per distacco

Fronte Lega. Che il partito di Matteo Salvini sia al primo posto in tutti i sondaggi non ci piove. Il Carroccio è al 23,1% in media (dunque quasi sei punti sopra al Pd) con ben due rilevazioni che lo vedono sfiorare il 24%: sia TP, che Ixé convergono sul 23,9%. La tedenza più negativa è di Demos (22,3%).

Sondaggi, Forza Italia sotto all'8%

Forza Italia sta sopra al 7,7% nella media sondaggi, ma il partito di Silvio Berlusconi ha forti oscillazioni: si passa dal un top di Ixè (9,3%) ad un picco minimo di TP (5,9%). Aumenta l’area della sinistra radicale con gli ex LeU Sinistra Italiana e Articolo 1 che arrivano al 4,1% (per Swg addirittura sarebbe 5,1%). Azione di Calenda è al 3,1% (Euromedia quota il 4,2%), mentre Italia Viva è al 2,6% (ma per Emg è al 4,1%), chiude +Europa, all’1,9%.