Inter-Salisburgo dove vederla in tv: Sky, NOW, Canale 5 o Amazon Prime Video?

Inter-Salisburgo dove vederla: Sky, NOW, Canale 5 o Amazon Prime Video?

L'Inter torna nel clima di Champions League dopo aver ripreso la testa della serie A (dopo la sconfitta del Milan in casa con la Juventus). La squadra di Simone Inzaghi affronta a San Siro il Salisburgo e va a caccia di una vittoria che può dare la svolta nel girone in vista della qualificazione agli ottavi di finale.

Lautaro e compagni hanno sin qui raccolto 4 punti: pareggio a San Sebastian nel finale contro la Real Sociedad (anch'essa a quota 4) e vittoria firmata Thuram a San Siro con il Benfica (fanalino di coda a zero punti). Battere gli austriaci (che sono a -1) sarebbe dunque importantissimo. Le due squadre si sono affrontate di recente, in amichevole: 4-3 per i nerazzurri alla Red Bull Arena il 9 agosto.

Inter-Salisburgo dove vederla: guida veloce per seguire la sfida di Champions League in tv e streaming.

Inter-Salisburgo dove vederla in tv

Inter-Salisburgo in diretta tv in chiaro su Canale 5? Niente da fare. Questa settimana l'ammiraglia Mediaset non ha messo il match dei nerazzurri in programmazione. La partita di San Siro sarà trasmesso in pay tv martedì 24 ottobre alle 18,45 in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport numero 252).

Inter-Salisburgo dove vederla in streaming

La partita tra Inter e Salisburgo andrà in diretta streaming su SkyGo e Now, oltre a Mediaset Inifinity+ sempre a partire dalle 18,45.

Inter-Salisburgo probabili formazioni

Inter in formazione tipo per la sfida di Champions contro il Salisburgo: ballottaggio tra Mkhitaryan e Frattesi con il primo favorito. Pavard titolare in difesa con Acerbi, Bastoni e Dumfries. In attacco giocano i titolari Lautaro-Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Forson, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic.