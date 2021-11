IR, Battistolli si aggiudica a sorpresa il Rally Liburna

Tra le R2 successo a mani basse per la Peugeot 208 Gti di Nucita

Per l’ultimo round del Campionato Italiano Rally 2021 sulle strade toscane del Liburna ad uscire vincitore è stato un nome non atteso. Grazie ad una prestazione gagliarda condita dagli scratch nelle PS 2,3, 6 e 9 Alberto Battistolli su Skoda Fabia R5 si è portato a casa la vittoria staccando di 9”6 la vettura gemella di Paolo Andreucci. Aiutato dal ko nel corso della seconda speciale di Umberto Scandola, incapace di proseguire per i troppi danni rimediati sulla sua Hyundai i20 New Generazione R5, il 56enne, risultato il più veloce sugli stage 5,7 e 8, ha trionfato nel Trofeo Terra, aggiungendo così l’ennesimo sigillo in una bacheca davvero sensazionale.

Bruno Bulacia Wilkinson su Skoda Fabia EVO è giunto terzo con un gap di 23”4 davanti alla Fabia R5 di Simone Campedelli a 1’12”4 e alla Hyundai i20 R5 del campione 2020 Andrea Crugnola a 1’17”1.

Sesto Marco Signor su Volkswagen Polo R5, quindi a 1’58”3 la Fabia R5 di Emanuele Dati. A 2’ un’altra vettura ceca, ovvero quella di Jacopo Trevisani, seguito dai colleghi di marca Giuseppe Dettori, giunto a 2’35”, rallentato da noie al motore e ai freni, e Andrea Sandrin, arrivato al traguardo a 3’09 dalla vetta, pure lui alle prese con difficoltà al sistema frenante.

Undicesima la Citroen C3 R5 di un’ottima Tamara Molinaro navigata da Piercarlo Capolongo.

Tra le R2 vittoria per l’equipaggio campione di categoria formato dai fratelli Andrea e Giuseppe Nucita su Peugeot 208 Gti, quindicesimi assoluti a 4’17” dal vertice.

Infine, nel CIR Junior successo di tappa e generale per la Ford Fiesta Rally 4 di Giorgio Cogni.

Classifica Rally Liburna 2021:

1. Battistolli-Scattolin Skoda Fabia R5 in 42'26"9

2. Andreucci-Briani Skoda Fabia R5 +9"6

3. Bulacia-Der Ohannesian Skoda Fabia R5 +23"4

4. Campedelli-Rappa Skoda Fabia R5 +1'12"4

5. Crugnola-Ometto Hyundai i20 R5 +1'17"1

6. Signor-Bernardi Volkswagen Polo R5 +1'40"2

7. Dati-Ciucci Skoda Fabia R5 +1'58"3

8. Trevisani-Marchesini Skoda Fabia R5 +2'00"4

9. Dettori-Pisano Skoda Fabia R5 +2'35"8

10. Sandrin-Menegon Skoda Fabia R5 +3'09"4

