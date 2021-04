Elisa Isoardi e Angela Melillo, squalificate? Giallo all'Isola dei Famosi 2021

Angela Melillo e Elisa Isoardi: lasagna gate sull'Isola dei Famosi 2021

Elisa Isoardi e Angela Melillo finiscono nel 'lasagna gate'. Le due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021 (che protrebbe presto accogliere prima Emanuela Tittocchia e poi Ignazio Moser) hanno infranto il regolamento durante la puntata di lunedì 5 aprile. Dopo la fine della prova ricompensa, la squadra vincitrice è stata invitata a prendere le lasagne. Il team di naufraghi di cui faceva parte la Melillo ha mangiato. E' stato chiesto a Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino se era possibile passare almeno una porzione ai concorrenti sconfitti "È severamente vietato, se lo fate sono previste delle punizioni", la risposta. Come riporta "biccy.it", quando l'inviato dell'Isola dei Famosi si è spostato di qualche metro per chiedere a Ubaldo Lanzo come mai non mangiasse malgrado facesse parte del team che aveva vinto, Angela Melillo, pensando di non essere ripresa dalle telecamere, ha passato dietro la schiena un pezzo di pasta a Elisa Isoardi (poi eliminata al televoto, ma passata a Playa Esperanza dove ha accettato di restare in compagnia di Miryea Stabile e a Vera Gemma) che si è allontanata per mangiarlo.

Elisa Isoardi e Angela Melillo, squalificate? O sanzionate? Giallo sull'Isola dei Famosi 2021

Dunque per Elisa Isoardi (la cui visione in costume ha incantato gli inglesi) e Angela Melillo scatteranno provvedimenti sull'Isola dei dei Famosi 2021. Verranno espulse? La sensazione è che non scatterà il cartellino rosso, ma il giallo e subiranno una penalità. La Melillo potrebbe essere esclusa dalla prova ricompensa o da quella necessaria a eleggere il leader. Difficile capire invece la sanzione per l'ex presentatrice de La prova del Cuoco, visto che a Playa Esperanza non ci sono ricompense, ma solo la possibilità di restare ancora dentro al gioco. Ad ogni modo il verdetto arriverà nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 prevista non giovedì 8 aprile (a causa della partenza imminente di Supervivientes - dove è in gara Valeria Marini - che andrà in onda su Telecinco e che si terrà, come l’Isola, in Honduras), ma lunedì 12.