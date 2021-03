Elettra Lamborghini salta l'esordio dell'Isola dei Famosi 2021. Sostituto a sorpresa

Isola dei famosi 2021, Elettra Lamborghini salta la prima in studio. Tommaso Zorzi sostituto?

Elettra Lamborghini potrebbe saltare la prima puntata in studio dell'Isola dei Famosi 2021. Stando a quanto riporta TvBlog.it, la moglie di Afrojack dovrà dare forfait al reality nell'esordio del reality di Ilary Blasi (prima puntata lunedì 15 marzo su Canale 5) "causa Covid". La Lamborghini non commentato questa indiscrezione e non è chiaro se sia positiva al coronavirus o sia semplicemente in quarantena. Di sicuro nelle Storie su Instagram di queste ultime ore appare in forma e la si è vista improssivare dei divertenti balletti. Sempre secondo TvBlog Mediaset starebbe pensando di affiancare "un opinionista, o una opinionista come sostituto o sostituta di Elettra Lamborghini ad Iva Zanicchi. Fra i nomi sul tavolo della produzione in pole position c’è quello di Tommaso Zorzi, il recente vincitore del Grande fratello Vip 5, che potrebbe quindi prendere parte ad un reality show stavolta nel ruolo di opinionista, dopo aver vestito, con grande successo, i panni di concorrente". Nelle scorse ore Zorzi aveva spiegato di aver declinato l'offerta di fare da opinionista dell'Isola dei Famosi: "Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l'opinionista all'Isola dei famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l'hanno offerto. Fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi da quasi sei mesi chiuso nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di Ilary Blasi, che stimo", le parole a CasaChi di Tommy. Ma la possibilità di fare da sostituto solo per una (o comunque un numero limitato di puntate), magari farà cambiare idea al vincitore del Gf Vip 5.

Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira

Carolina Stramare deve rinunciare all'Isola dei Famosi 2021. La notizia è stata data dall'account ufficiale del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasy: Miss Italia 2019 si è dovuta ritirare. "Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi“. Non è la prima volta che una concorrente è costretta a ritirarsi prima della partenza. "Già nel 2016 venne annunciata la partecipazione di Pamela Prati che poi si è successivamente ritirata", ricorda l'account Instagram dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2021, Gascoigne: 3 oggetti e una promessa

Paul Gascoigne è uno dei concorrenti più attesi dell'Isola dei Famosi 2021. L'ex campione di Lazio e nazionala inglese ha svelato i 3 oggetti che si porterà in Honduras: coperta, cuscino e tazza. E soprattutto ha spiegato cosa farebbe se dovesse vincere il montepremi destinato al vincitore: "Lo darò a un'associazione no profit che ha fondato la mia famiglia in ricordo di mio nipote", ha detto Gazza a Tv Sorrisi e Canzoni. Gascoigne è pronto per la vita da naufrago tra l'altro il 53enne ex calciatore ha assicurato che sa pescare: dote non da poco sull'Isola dei famosi, fondamentale quanto lo erano per i compagni di squadra i suoi dribbling e le sue invenzioni sul campo di calcio.

Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini: "Sono carica come una balestra". Isola dei Famosi News

“Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo”, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, in esclusiva sabato a Verissimo, parlano della loro partecipazione alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021 in veste di opinioniste al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Edizione attesissima con concorrenti del calibro di Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Vera Gemma e non solo (vedi sotto). Ai microfoni del talk show Elettra Lamborghini si dice entusiasta per questa nuova esperienza: “Io sono carica come una ‘balestra’”. E aggiunge: “È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva”. Anche la Zanicchi non vede l’ora di trasmettere la giusta energia ai naufraghi: “Sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile. E sull’esplosiva campagna di viaggio confida: “Mi sento a mio agio, siamo una bella coppia. Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera”. Infine, una divertente promessa al pubblico da parte di Iva che dice: “Se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”.

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi: "Porto un po' di mio fratello, eremita senza tv e gas"

Elisa Isoardi è pronta per la sua avventura come concorrente dell'Isola dei Famosi 2021. L'ex fidanzata di Matteo Salvini sta passando questi giorni a Monterosso Grana, sulle alpi piemontesi prima di partire per le spiagge caraibiche dell'Honduras dove andrà in scena il reality. "Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io", ha detto al Corsera. "La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita - ha spiegato Elisa Isoardi - Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria". Sull'Isola dei Famosi vuole portare anche un po' di suo fratello. "Si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò".

Isola dei Famosi 2021 concorrenti: Gascoigne, Elisa Isoardi e... I naufaghi ufficiali

Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi saranno all'Isola dei Famosi 2021. Dopo le indiscrezioni, nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale che l'ex calciatore della Lazio e la soubrette (reduce da Ballando con le Stelle 2020) parteciperanno al reality di Canale 5 presentato da Ilary Blasi. Ecco tutti i nomi di concorrenti-naufraghi già ufficiali.

Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma, Angela Mellilo... I nomi dei concorrenti ufficiali

L'Isola dei Famosi 2021 avrà tra i suoi concorrenti Vera Gemma (già protagonista a Pechino Express), figlia del grande attore Giuliano Gemma, Angela Melillo, la comica Valerina Persia, Fariba Teherani, mamma di Giulia Salemi (uscita pochi giorni fa dalla Casa del Grande Fratello Vip 5), Clemente Russo (pugile vice-campione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012), l'attore Brando Giorgi, il modello Akash Kumar, Gilles Rocca, il cromatologo Ubaldo Lanzo, il Visconte Ferdindando Guglielmotti, Daniela Martani (ex del Grande Fratello), l’ex tronista e gieffino Andrea Cerioli e la modella Drusilla Gucci.

Isola dei Famosi 2021, Giovanni Ciacci non parte per i 'segni' lasciati dal Covid

Giovanni Ciacci non potrà partecipare all'Isola Dei Famosi 2021. Era uno dei concorrenti più attesi, ma purtroppo ha dovuto dare forfait. “Durante le visite mediche, che si fanno per entrare in un reality, ad un certo punto, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili ai polmoni", ha spiegato a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. "Mi hanno riscontrato fibrosi polmonare, irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, anomalie polmonari, minore capacità respiratoria, ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza alla sforza. Bruttissime cicatrici sui polmoni. Io ringrazio Mediaset e la produzione. Pensa se fosse successo lì mentre mi buttavo dall’aereo”, le parole di Giovanni Ciacci che dunque non sarà un naufrago sull'Isola dei Famosi 2021.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, MASSIMILIANO ROSOLINO INVIATO

Massimiliano Rosolino sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi 2021. Sarà lui prendere il testimone da Alvin. In queste settimane si sono fatti molti nomi: da Teo Mammuccari ad Elenoire Casalegno, passando per Aurora Ramazzotti e Can Yaman, ma anche Giulio Berruti, Andreas Muller e Tommaso Zorzi (stella di un Grande Fratello Vip 5 che ha avuto un grande successo negli ascolti tv appassionando gli spettatori in un racconto lungo quasi 6 mesi: lunedì primo marzo verrà proclamato il vincitore). Invece l'onore di volare in Honduras toccherà all'ex nuotatore e campione olimpico (sulle orme di Filippo Magnini che fu inviato all'Isola dei Famosi nel 2008 quando il programma era su Rai2). Ricordiamo che, come è accaduto spesso con il Grande Fratello Vip 5 anche l'Isola dei Famosi 2021 dovrebbe avere un doppio appuntamento settimanale nel prime time di Canale 5.

Isola dei Famosi 2021, Awed concorrente ufficiale. Chi è il primo naufrago dell'Isola

L'Isola dei Famosi 2021 annuncia il primo concorrente ufficiale: è Awed. L'annuncio è stato dato sui canali social del reality di Canale 5 che verrà condotto da Ilary Blasi. Youtuber (due milioni di iscritti al suo canale) e conduttore con Annie Mazzola del "Gf Vip Party" su Mediaset Play, il 24enne Simone Paciello, in arte Awed, ha 1,6 milioni di follower su Instagram e a partecipato ad alcuni film tra cui "Natale al Sud" con Massimo Boldi. Nel 2017 ha scritto un libro autobiografico, intitolato Penso ma non lo penso. Con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose ha inciso anche due singoli musicali, Scusate per il disagio, e Ho anche dei difetti. Vediamo ora le indiscrezioni sui naufraghi e le naufraghe che potrebbero partecipare alla nuova edizione de l'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2021, Amedeo Goria non parte, ma è in quota Grande Fratello Vip 6

Amedeo Goria non partirà per l’Honduras come concorrente dell'Isola dei Famosi 2021. Il popolare giornalista non ha superato le visite mediche, quest’anno ancora più rigorose alla luce dell’emergenza sanitaria mondiale dovuta al Covid-19. Un piccolo problema cardiaco lo ha costretto a rinunciare. "Il medico mi proibisce di partire”, ha detto a Nuovo Tv. “Sarei partito lo stesso”, ha spiegato Amedeo Goria nell'intervista. Aggiungendo che se dovessero chiamarlo per la prossima edizione del Grande Fratello Vip “ci andrei volentieri”.

Isola dei Famosi 2021 concorrenti. Paul Gascoigne rinasce (in tv) dopo aver battuto l'alcolismo

Paul Gascoigne è il nome più affascinante di questa Isola dei Famosi 2021. Un colpaccio per il reality condotto da Ilary Blasi: la moglie di Francesco Totti, immortale bandiera della Roma, avrà nella sua squadra l'ex stella della Lazio (e della Nazionale inglese). Talento allo stato, Gascoigne ha vissuto una vita tutta genio e sregolatezza tra calcio e vita 'reale'. Di recente ha confessato la sua ultima vittoria: quella contro l'alcolismo. "Mi sono sottoposto ad un intervento in Australia quasi due anni fa, mi hanno cucito, all'interno dello stomaco, dei pellet che creano un dolore fortissimo se bevo troppo. Posso bere una birra o un bicchiere di vino, ma se esagero, o se prendo superalcolici o droghe, nel mio organismo viene scatenato un dolore lancinante. Ho speso circa 20mila sterline (quasi 24mila euro, ndr), ma ne è valsa la pena» - le sue parole al Mirror - «Grazie a questa operazione, posso ancora concedermi qualche piacevole drink, ma senza mai esagerare. Sono una persona nuova, più felice e a mio agio con me stesso: sono riuscito anche a fare una vacanza a Tenerife, la prima da 15 anni a questa parte. Una volta non riuscivo a gestire la pressione dei paparazzi, coi social media la situazione è anche peggiorata, eppure sono talmente sereno che non sento più neanche il bisogno di nascondermi». I tifosi lo amavano, lo amano e lo ameranno sempre. «Una volta ero visto come l'ubriacone nazionale, oggi invece l'amore è autentico. Nelle partite i tifosi cantano: Gazza, facciamo serata insieme. Ed è per questo che evito di uscire il sabato: non tutti si rendono conto che sono più un esperto di rehab che di alcolici, una volta bevevo soprattutto ciò che mi faceva più male». Gascoigne ha parlato dei momenti più difficili. «Ho iniziato ad assumere cocaina dopo essere uscito da una rehab, solo perché ne avevo sentito parlare da altri pazienti lì dentro. Il primo a portarmi in rehab è stato mio padre John, quella è stata la cosa migliore che lui abbia fatto per me. La sua scomparsa, nel 2018 a 72 anni, è stato un grande dolore per me, ma il peggiore è stato quando nel 2016 è morto mio nipote Jay Kerrigan, che aveva solo 22 anni. Anche le accuse di violenza sessuale, da cui poi sono stato assolto, mi hanno causato grande dolore: se fossi stato ritenuto in qualche modo colpevole, a quel punto l'avrei fatta finita». Il suo presente potrebbe essere sull'Isola dei Famosi. Il futuro magari potrebbe rivederlo protagonista nel mondo del calcio. Lui ci spera: «Ho sempre detto e lo ribadisco: mi piacerebbe essere dirigente del Newcastle, del Manchester United o dei Glasgow Rangers. Non importa la categoria, sono delle squadra che hanno uno spirito che va al di là di qualsiasi cosa. Ad ogni modo, non mi dispiacerebbe gestire un pub.

L'Isola dei Famosi 2021 con l'Isola dei parassiti

Nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2021 ci sarà anche “l'Isola dei parassiti“, un luogo dove i concorrenti saranno sorvegliati da un guardiano che cambierà ogni settimana: i naufraghi non avranno la loro razione di riso giornaliera e dovranno procacciare il cibo da soli. Il primo guardiano, secondo Tvblog, dovrebbe essere Marco Maddaloni. Fariba Teherani, mamma di Giulia Salemi (uscita pochi giorni fa dalla Casa del Grande Fratello Vip 5), e il cromatologo Ubaldo Lanzo potrebbero essere i primi concorrenti su quest'isola.