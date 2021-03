Isola dei Famosi 2021, Akash vs Zorzi: lite in diretta! Eliminazione e nomination

Isola dei Famosi 2021, Akash contro Zorzi: 'Il trash non mi appartiene e Tommaso deve calare le ali'

Scintille tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2021 (che ha visto una divertente gaffe di Ilary Blasi dopo quella sulla 'patata'. "Pare che tu abbia più nomi, no?", chiede il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il riferimento è legato ad un paio di nomi d'arte usati al bel modello dagli occhi di ghiaccio in passato (Ciao Darwin e Temptation Island). "Ho già risposto in un altro talent (Ballando con le Stelle 2018, ndr) a questa polemica, se vuoi fare come Selvaggia (Lucarelli, ndr) io non ci sto e lascio la discussione, trovate tutto scritto su internet. Non mi va di parlarne ancora", la replica secca. "Mi conosci da quanto? Due anni, parli a vanvera", aggiunge. "Sì ci conosciamo, ma ti conosco come Akash", risponde Zorzi. La questione sembra finire li. Poi però il colpo di scena. Akash Kumar chiede agli altri naufraghi di nominarlo. "Perché vuole uscire dal gioco" racconta Elisa Isoardi. Ilary Blasi chiede quinti concorrente come mai avesse fatto questa richiesta di finire in nomination. "Il trash non mi appartiene e Zorzi deve calare le ali. Io ho una carriera che mi aspetta fuori. Mi sono già stancato mi sento solo, io voglio vincere, sono un ragazzo competitivo, ma io oggi voglio abbandonare il gioco. Mi sento a disagio, non è facile quando non vai d'accordo con i compagni. Per me io ho già vinto la mia isola".

Isola dei Famosi 2021, nomination: Akash vs Angela Melillo. Visconte Guglielmotti eliminato

Akash è poi finito in nomination, come aveva chiesto ai suoi compagni. Per lui ci sarà il televoto contro Angela Melillo, l'esito nella terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Eliminato il Visconte Ferdinando Guglielmotti. Per lui ci sarebbe stata la possibilità di andare su Parasite island al posto di Marco Maddaloni (diventando il salvavita di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo). Ma ha rifiutato, scegliendo di lasciare l'Honduras e dunque il reality. "Sono stato votato subito, sono stato eliminato dal pubblico. Perseverare è diabolico". E ha aggiunto: Con grande dignità e con onore esco da questa Isola”.

Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi: "Zero ad Akash"

Nel suo 'punto Z" della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi dà zero ad Akash questa settimana. "Zero, simpatia, lo trovo un po' arrogante, trovo che dica di darsi da fare più di quanto se ne dia..."

ISOLA DEI FAMOSI 2021 NEWS PRIMA DELLA SECONDA PUNTATA

Isola dei Famosi 2021, 4 naufraghi in arrivo: Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile

L’Isola dei Famosi 2021 torna dopo gli ottimi ascolti tv della prima puntata. Il secondo 'episodio' del reality di Ilary Blasi va in onda giovedì 18 marzo in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata, con la padrona gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quattro naufraghi si uniranno ai gruppi dei Buriños e dei Rafinados: Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. I nuovi concorrenti, non appena metteranno piede sull’Isola, saranno subito messi alla prova.

Isola dei Famosi 2021 nomination Drusilla Gucci vs Visconte Ferdinando Guglielmotti

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2021 darà il primo verdetto del televoto tra i nominati Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. Chi sarà il primo concorrente a dover lasciare Cayo Cochinos? A deciderlo i telespettatori (attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS) Ma per il naufrago eliminato ci sarà una grande sorpresa: l’avventura nel programma non finirà qui!

Isola dei Famosi 2021, prove ricompense, imminutà e nomination

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. Ci saranno anche nuove nomination. La terza puntata de L’Isola dei Famosi 2021 sarà di nuovo in onda lunedì 22 marzo.

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi fa colpo sul visconte Ferdinando Guglielmotti

L'Isola dei Famosi 2021 è appena partita e già Elisa Isoardi ha trovato un corteggiatore tra i naufraghi. Si tratta del visconte Ferdinando Guglielmotti. “Chi mi potrebbe piacere? Mi attira Elisa Isoardi. Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, fosse anche solo il gatto. Io amo la donna in maniera tantrica, voglio darle amore per un giorno intero, pratico lo yoga tantrico però con le donne non ho storie lunghe, duro poco”, ha detto in un Rvm mostrato nel corso della puntata da Ilary Blasi. Interrogata sul tema dalla conduttrice, l'ex fidanzata di Matteo Salvini ha replicato: “E’ sicuramente una persona molto raffinata, però sta roba del tantrico mi fa un po’ paura... dico che abbandono qui”.

Isola dei Famosi 2021 nomination: Ferdinando Guglielmotti vs Drusilla Gucci

Più che Elisa Isoardi a rischiare l'abbandono, anzi l'eliminazione, è proprio il visconte Guglielmotti visto che è finito in nomination con Drusilla Gucci.

Isola dei Famosi 2021, Angela Melillo: "Guglielmotti? Più che nobile, maggiordomo di Elisa Isoardi"

Intanto il visconte si è beccato una prima bocciatura da Angela Melillo: “Io direi che più che nobile è il maggiordomo di Elisa… In questi giorni che siamo stati insieme non faceva altro che dire Elisa vuoi questo, Elisa vuoi quest’altro? Ci sono pure io eh… Poteva offrire un po’ d’acqua anche a me o no?!”.

Tommaso Zorzi ha dato un consiglio a Elisa Isoardi: “Fossi in lei non cederei alle lusinghe di Ferdinando, io non l’ho ancora capito…”, ha detto l'ex vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Ricordiamo che i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 quest'anno sono spaccati in due fazioni opposte. In Playa Movida vivono i Burinos: Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo. Nei Giardini de la Buena Educiacion vivono i Rafinados: Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli.