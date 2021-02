Isola dei Famosi 2021, Awed concorrente. Ufficiale: Massimiliano Rosolino. E..

Isola dei Famosi 2021, Awed concorrente ufficiale. Chi è il primo naufrago dell'Isola

L'Isola dei Famosi 2021 annuncia il primo concorrente ufficiale: è Awed. L'annuncio è stato dato sui canali social del reality di Canale 5 che verrà condotto da Ilary Blasi. Youtuber (due milioni di iscritti al suo canale) e conduttore con Annie Mazzola del "Gf Vip Party" su Mediaset Play, il 24enne Simone Paciello, in arte Awed, ha 1,6 milioni di follower su Instagram e a partecipato ad alcuni film tra cui "Natale al Sud" con Massimo Boldi. Nel 2017 ha scritto un libro autobiografico, intitolato Penso ma non lo penso. Con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose ha inciso anche due singoli musicali, Scusate per il disagio, e Ho anche dei difetti. Vediamo ora le indiscrezioni sui naufraghi e le naufraghe che potrebbero partecipare alla nuova edizione de l'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2021, Amedeo Goria e Giovanni Ciacci non partono

L'Isola dei Famosi 2021 pare aver perso due naufraghi d'eccezione ancora prima di iniziare. La prima defezione forzata è stata quella di Amedeo Goria che non potrà partire per l’Honduras per un piccolo problema riscontrato nelle visite mediche, quest’anno ancora più rigorose alla luce dell’emergenza sanitaria mondiale dovuta al Covid-19. Non partirà neanche Giovanni Ciacci. Sempre secondo Tv Blog è arrivato il no da parte di Carla Gozzi "che è stata cercata molto fortemente per entrare nel cast fra i naufraghi, lei è infatti impegnata nel programma di varietà pomeridiano della seconda rete della televisione di Stato Detto fatto che non le permette di partecipare al reality show prodotto in collaborazione di Banijay"

Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini opinionista

Elettra Lamborghini sarà opinionista all'Isola dei Famosi 2021. La cantante (dal Festival di Sanremo all'album “Twerking queen” è stato un 2020 pieno di successi per lei) e regina dei social (6,5 milioni di follower su Instagram) sarà dunque nella squadra della trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Accanto alle moglie di Afrojack ci sarà Iva Zanicchi. Non ci sarà invece il terzo opinionista e cadono dunque le voci su Tommaso Zorzi (star al Grande Fratello Vip 5). La Lamborghini è in queste settimane è protagonista con un altro reality: Elettra e il resto scompare, in esclusiva su Discovery+ (ogni lunedì un nuovo episodio per un totale di dieci puntate).

Isola dei Famosi 2021 quando inizia

L'Isola dei Famosi 2021 partirà dopo la finale del Grande Fratello Vip 5. La data d'inizio sembrava dovesse essere lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5, ma vista la messa in onda del Commissario Montalbano su Rai1 l'ipotesi è di uno slittamento. Non giovedì 11 marzo come sembrava (quando Rai1 scenderà in campo con l'ultima puntata della fiction record negli ascolti tv: Che Dio ci aiuti 6), ma venerdì 12 marzo.

Isola dei Famosi 2021 concorrenti. Paul Gascoigne rinasce (in tv) dopo aver battuto l'alcolismo

Paul Gascoigne è il nome più affascinante accostato all'Isola dei Famosi 2021. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la presenza di Gazza tra i naufraghi in Honduras sta prendendo corpo. Un colpaccio per il reality condotto da Ilary Blasi: la moglie di Francesco Totti, immortale bandiera della Roma, potrebbe avere nella sua squadra l'ex stella della Lazio (e della Nazionale inglese). Talento allo stato, Gascoigne ha vissuto una vita tutta genio e sregolatezza tra calcio e vita 'reale'. Di recente ha confessato la sua ultima vittoria: quella contro l'alcolismo. "Mi sono sottoposto ad un intervento in Australia quasi due anni fa, mi hanno cucito, all'interno dello stomaco, dei pellet che creano un dolore fortissimo se bevo troppo. Posso bere una birra o un bicchiere di vino, ma se esagero, o se prendo superalcolici o droghe, nel mio organismo viene scatenato un dolore lancinante. Ho speso circa 20mila sterline (quasi 24mila euro, ndr), ma ne è valsa la pena» - le sue parole al Mirror - «Grazie a questa operazione, posso ancora concedermi qualche piacevole drink, ma senza mai esagerare. Sono una persona nuova, più felice e a mio agio con me stesso: sono riuscito anche a fare una vacanza a Tenerife, la prima da 15 anni a questa parte. Una volta non riuscivo a gestire la pressione dei paparazzi, coi social media la situazione è anche peggiorata, eppure sono talmente sereno che non sento più neanche il bisogno di nascondermi». I tifosi lo amavano, lo amano e lo ameranno sempre. «Una volta ero visto come l'ubriacone nazionale, oggi invece l'amore è autentico. Nelle partite i tifosi cantano: Gazza, facciamo serata insieme. Ed è per questo che evito di uscire il sabato: non tutti si rendono conto che sono più un esperto di rehab che di alcolici, una volta bevevo soprattutto ciò che mi faceva più male». Gascoigne ha parlato dei momenti più difficili. «Ho iniziato ad assumere cocaina dopo essere uscito da una rehab, solo perché ne avevo sentito parlare da altri pazienti lì dentro. Il primo a portarmi in rehab è stato mio padre John, quella è stata la cosa migliore che lui abbia fatto per me. La sua scomparsa, nel 2018 a 72 anni, è stato un grande dolore per me, ma il peggiore è stato quando nel 2016 è morto mio nipote Jay Kerrigan, che aveva solo 22 anni. Anche le accuse di violenza sessuale, da cui poi sono stato assolto, mi hanno causato grande dolore: se fossi stato ritenuto in qualche modo colpevole, a quel punto l'avrei fatta finita». Il suo presente potrebbe essere sull'Isola dei Famosi. Il futuro magari potrebbe rivederlo protagonista nel mondo del calcio. Lui ci spera: «Ho sempre detto e lo ribadisco: mi piacerebbe essere dirigente del Newcastle, del Manchester United o dei Glasgow Rangers. Non importa la categoria, sono delle squadra che hanno uno spirito che va al di là di qualsiasi cosa. Ad ogni modo, non mi dispiacerebbe gestire un pub.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 CONCORRENTI: ELISA ISOARDI? ISOLA DEI FAMOSI NEWS

Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021 che dovrebbero partire per l'Honduras dovrebbe esserci Elisa Isoardi, secondo quanto riporta Tv Blog. E non solo.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 CONCORRENTI: FRANCESCA LODO? ISOLA DEI FAMOSI NEWS

Con Elisa Isoardi sull'Isola dei Famosi 2021 si parla anche di Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, MASSIMILIANO ROSOLINO INVIATO

Chi sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi che prenderà l'ideale testimone da Alvin? Massimiliano Rosolino. In queste settimane si sono fatti molti nomi: tra cui Teo Mammuccari e soprattutto Elenoire Casalegno. Invece sarà l'ex nuotatore e campione olimpico a volare in Honduras (sulle orme di Filippo Magnini che fu inviato all'Isola dei Famosi nel 2008 quando il programma era su Rai2). Come è accaduto spesso con il Grande Fratello Vip 5 anche l'Isola dei Famosi 2021 dovrebbe avere un doppio appuntamento settimanale nel prime time di Canale 5.