Isola dei Famosi 2021: da Elisa Isoardi a Paul Gascoigne, cast stellare di naufraghi

L'Isola dei Famosi 2021 apre i battenti con una super squadra di concorrenti. Grande attesa per il debutto di Elisa Isoardi su Mediaset dopo tanti anni in Rai (e l'autunno 2020 l'aveva vista grande protagonista in Ballando con la Stelle) e tanta curiosità per l'esordio di Paul Gascoigne, talento tutto genio e sregolatezza negli anni '90. Ma sono tanti i naufraghi che si candidano a essere grandi protagonisti in questa edizione targata Ilary Blasi (la moglie di Francesco Totti prende il testimone da Alessia Marcuzzi) che dovrà vincere la sfida degli ascolti tv dopo una stagione di successi su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 5. E proprio dal reality di Alfonso Signorini arriva a rinforzare la squadra Tommaso Zorzi (vincitore del Gf Vip in una splendida finale che ha visto tra i primi 4 Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Stefania Orlando). Ecco una guida veloce per seguire l'Isola dei Famosi 2021.

Isola dei Famosi 2021 opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi

Isola dei Famosi 2021 al via. Si parte lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5. Tutto pronto per il reality di Canale 5 - prodotto in collaborazione con Banijay Italia - condotta per la prima volta da Ilary Blasi. New entry anche l’inviato speciale in Honduras, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e i 3 opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

I 16 concorrenti che partecipano all'Isola dei Famosi 2021 sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Isola dei Famosi 2021 concorrenti: naufraghi divisi in due gruppi

In questa edizione i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da “separati in casa”. Da una parte i Buriňos, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe. Due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’Isola.

Isola dei Famosi 2021, ecco Parasite Island

Altro elemento di novità dell'Isola dei Famosi 2021 è Parasite Island: "l'esperimento nell'esperimento", una sfida nella sfida. I suoi abitanti saranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, anti-naufraghi per eccellenza, maldestri, incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell'Isola. I due cercheranno di diventare dei veri naufraghi per poter poi prendere parte alla competizione vera e propria. A occuparsi di loro e a supportarli in tutto e per tutto vi sarà un naufrago d'eccellenza: Marco Maddaloni. Unico obbiettivo: vincere.

Isola dei Famosi 2021: Daniela Martani e Vera Gemma, primo battibecco

L'Isola dei Famosi 2021 non è ancora iniziata ma già si registrano le prime tensioni tra naufraghi e naufraghe. Secondo il sito di Davide Maggio, Daniela Martani e Vera Gemma sono state protagoniste di un botta e risposta. La Martani, ex concorrente del Grande Fratello, vegana e animalista, avrebbe "rimproverato" la figlia di Giuliano Gemma, perché sarebbe arrivata all'appuntamento a Milano pre-partenza per l'Honduras (i concorrenti sono partiti nei giorni scorsi insieme all'inviato Massimiliano Rosolino) con una pelliccia. Vera, secondo quanto riporta Davide Maggio, "l’ha messa a tacere dicendo che si trattava di una pelliccia sintetica. Ma pare sia stato solo un modo di zittirla nell’attesa di mettere la Martani nel suo libro nero!"

Isola dei Famosi 2021, Gascoigne: 3 oggetti e una promessa

Paul Gascoigne è uno dei concorrenti più attesi dell'Isola dei Famosi 2021. L'ex campione di Lazio e nazionala inglese ha svelato i 3 oggetti che si porterà in Honduras: coperta, cuscino e tazza. E soprattutto ha spiegato cosa farebbe se dovesse vincere il montepremi destinato al vincitore: "Lo darò a un'associazione no profit che ha fondato la mia famiglia in ricordo di mio nipote", ha detto Gazza a Tv Sorrisi e Canzoni. Gascoigne è pronto per la vita da naufrago tra l'altro il 53enne ex calciatore ha assicurato che sa pescare: dote non da poco sull'Isola dei famosi, fondamentale quanto lo erano per i compagni di squadra i suoi dribbling e le sue invenzioni sul campo di calcio.

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi: "Porto un po' di mio fratello, eremita senza tv e gas"

Elisa Isoardi è pronta per la sua avventura come concorrente dell'Isola dei Famosi 2021. L'ex fidanzata di Matteo Salvini sta passando questi giorni a Monterosso Grana, sulle alpi piemontesi prima di partire per le spiagge caraibiche dell'Honduras dove andrà in scena il reality. "Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io", ha detto al Corsera. "La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita - ha spiegato Elisa Isoardi - Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria". Sull'Isola dei Famosi vuole portare anche un po' di suo fratello. "Si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò".

Isola dei Famosi 2021 concorrenti. Paul Gascoigne rinasce (in tv) dopo aver battuto l'alcolismo

Paul Gascoigne è il nome più affascinante di questa Isola dei Famosi 2021. Un colpaccio per il reality condotto da Ilary Blasi: la moglie di Francesco Totti, immortale bandiera della Roma, avrà nella sua squadra l'ex stella della Lazio (e della Nazionale inglese). Talento allo stato, Gascoigne ha vissuto una vita tutta genio e sregolatezza tra calcio e vita 'reale'. Di recente ha confessato la sua ultima vittoria: quella contro l'alcolismo. "Mi sono sottoposto ad un intervento in Australia quasi due anni fa, mi hanno cucito, all'interno dello stomaco, dei pellet che creano un dolore fortissimo se bevo troppo. Posso bere una birra o un bicchiere di vino, ma se esagero, o se prendo superalcolici o droghe, nel mio organismo viene scatenato un dolore lancinante. Ho speso circa 20mila sterline (quasi 24mila euro, ndr), ma ne è valsa la pena» - le sue parole al Mirror - «Grazie a questa operazione, posso ancora concedermi qualche piacevole drink, ma senza mai esagerare. Sono una persona nuova, più felice e a mio agio con me stesso: sono riuscito anche a fare una vacanza a Tenerife, la prima da 15 anni a questa parte. Una volta non riuscivo a gestire la pressione dei paparazzi, coi social media la situazione è anche peggiorata, eppure sono talmente sereno che non sento più neanche il bisogno di nascondermi». I tifosi lo amavano, lo amano e lo ameranno sempre. «Una volta ero visto come l'ubriacone nazionale, oggi invece l'amore è autentico. Nelle partite i tifosi cantano: Gazza, facciamo serata insieme. Ed è per questo che evito di uscire il sabato: non tutti si rendono conto che sono più un esperto di rehab che di alcolici, una volta bevevo soprattutto ciò che mi faceva più male». Gascoigne ha parlato dei momenti più difficili. «Ho iniziato ad assumere cocaina dopo essere uscito da una rehab, solo perché ne avevo sentito parlare da altri pazienti lì dentro. Il primo a portarmi in rehab è stato mio padre John, quella è stata la cosa migliore che lui abbia fatto per me. La sua scomparsa, nel 2018 a 72 anni, è stato un grande dolore per me, ma il peggiore è stato quando nel 2016 è morto mio nipote Jay Kerrigan, che aveva solo 22 anni. Anche le accuse di violenza sessuale, da cui poi sono stato assolto, mi hanno causato grande dolore: se fossi stato ritenuto in qualche modo colpevole, a quel punto l'avrei fatta finita». Il suo presente potrebbe essere sull'Isola dei Famosi. Il futuro magari potrebbe rivederlo protagonista nel mondo del calcio. Lui ci spera: «Ho sempre detto e lo ribadisco: mi piacerebbe essere dirigente del Newcastle, del Manchester United o dei Glasgow Rangers. Non importa la categoria, sono delle squadra che hanno uno spirito che va al di là di qualsiasi cosa. Ad ogni modo, non mi dispiacerebbe gestire un pub.

Isola dei Famosi 2021, montepremi del vincitore

Solo uno dei naufraghi che partecipano all'Isola dei Famosi 2021 conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

ISOLA DEI FAMOSI 2021, MASSIMILIANO ROSOLINO INVIATO

Massimiliano Rosolino sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi 2021. Sarà lui prendere il testimone da Alvin. In queste settimane si sono fatti molti nomi: da Teo Mammuccari ad Elenoire Casalegno, passando per Aurora Ramazzotti e Can Yaman, ma anche Giulio Berruti, Andreas Muller e Tommaso Zorzi (stella di un Grande Fratello Vip 5 che ha avuto un grande successo negli ascolti tv appassionando gli spettatori in un racconto lungo quasi 6 mesi: lunedì primo marzo verrà proclamato il vincitore). Invece l'onore di volare in Honduras toccherà all'ex nuotatore e campione olimpico (sulle orme di Filippo Magnini che fu inviato all'Isola dei Famosi nel 2008 quando il programma era su Rai2). Ricordiamo che, come è accaduto spesso con il Grande Fratello Vip 5 anche l'Isola dei Famosi 2021 dovrebbe avere un doppio appuntamento settimanale nel prime time di Canale 5.