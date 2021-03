Isola dei famosi, Valeria Marini nuova concorrente, ma... L'annuncio ufficiale

Isola dei famosi, Valeria Marini concorrente in Spagna a Supervivientes

Valeria Marini nuova naufraga all'Isola dei Famosi. Ma non la versione italiana. La showgirl ha accettato di volare in Honduras nell'edizione spagnola (Supervivientes 2021).

Valeria Marini, star dei reality: Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip

Per Valeria Marini non è una novità: nel 2008 ha preso parte a L’Isola come guest star, nel 2012 era nel cast dei vip e fu concorrente per 44 giorni, poi nel 2018 solo partecipò 3 giorni per una apparizione speciale. Nei reality italiani è stata protagonista anche al Grande Fratello VIP per due volte (Gf Vip 1 e 4) e Temptation Island VIP (assieme all’allora fidanzato Patrick), oltre a ‘Reality Circus’ (nel mondo del circo, classificandosi al quinto posto).

Isola dei Famosi: Valeria Marini, Elisa De Panicis... le star italiane in Spagna

L'Isola dei Famosi spagnola prima di Valeria Marini aveva già avuto altre naufraghe e naufraghi dall'Italia: Carmen Russo nel 2006 non solo entrò nella squadra, ma vinse il reality. Valerio Pino ha partecipato nel 2007, quindi Elisa De Panicis nel 2015 e Paola Caruso nel 2017.

Isola dei Famosi Spagna: Valeria Marini e... Il cast

L'Isola dei Famosi spagnola oltre a Valeria Marini ha un cast ricco. Ecco chi sono i partecipanti: il ballerino Antonio Canales; la cantante Sylvia Pantoja; la giornalista Alexia Rivas; gli ex partecipanti di ‘La isla de las tentaciones, Tom Brusse, Melyssa Pinto e Lola; Marta López; lo chef Carlos Alba; la ballerina Lara Sajen; la stilista e moglie di Antonio David Flores, Olga Moreno ed il windsurfista e fidanzato di Anabel Pantoja, Omar Sánchez.