Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi gaffe: "Vi faccio entrare nella patata"

Ilary Blasi, gaffe all'Isola dei Famosi 2021: "Vi faccio entrare nella patata"

"Vi faccio entrare tutti nella patata", il lapsus di Ilary Blasi in diretta tv diventa virale. La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2021 nel corso della prima puntata del reality show voleva presentare al pubblico la Palapa, ossia il luogo principale in cui si svolgeranno tutte le attività più rilevanti, come nomination ed eliminazioni. "Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei Famosi. Questa sera per la prima volta vi faccio entrare dentro la Patata”, ha detto la moglie di Francesco Totti accorgendosi all'istante della gaffe, correggendo subito con Palapa e mettendosi lei per prima a ridere.

Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi: "Vi faccio entrare dentro la patata". Video



Ilary Blasi, tapiro da Stricia la Notizia dopo la divertente gaffe all'Isola dei Famosi 2021

La frase sulla patata tra l'altra è valsa a Ilary Blasi un Tapiro di Striscia la Notizia, consegnato alla conduttrice del reality di Canale 5 da Valerio Staffelli.

Ilary Blasi, prima puntata dell'Isola dei Famosi 2021, i momenti best