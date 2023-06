Ivana Knoll e Haaland del Manchester City! Foto... bomber da Ibiza

Ivana Knoll e Erlinga Haaland, la foto da Ibiza!

Ivana Knoll in questi giorni è a Ibiza. Un po' relax e anche occasione per postare qualche foto sui social, a partire da quella della sua linea di bikini legate alle nazionali (vedi sotto). Ma la tifosa della Croazia nella località vacanziera della Spagna ha fatto anche un incontro eccellente: nientemeno che il Vichingo del Manchester City campione d'Europa (finale di Champions League vinta contro l'Inter...) Erling Haaland.

Niente gossip o paparazzi vari: in questo caso è stata la bella Ivana a cogliere l'occasione per uno scatto in compagnia dell'attaccante più forte del mondo. O forse sarà stato l'attaccante più forte del mondo a cogliere l'occasione per fare una foto con la tifosa più bella dei Mondiali di calcio.





Ivana Knoll e Erling Haaland a Ibiza (Instagram knolldoll)



Ivana Knoll tifosa della Croazia con bikini Spagna-Furie Rosse

Ivana Knoll non è ovviamente solo la tifosa della Croazia. Modella ed ex Miss nazionale è anche influencer (3,3 milioni di follower) e imprenditrice: in questi giorni sta presentando alcune linee di bikini e costumi da bagno (su di lei sono spettacolari) legati a varie nazionali. Ed eccola in versione... Furie Rosse, una Ivana Knoll vestita con i colori della Spagna direttamente dal mare di Ibiza. Ma il suo cuore, sia chiaro, batte sempre e solo per la Croazia.

Ivana Knoll in versione furie rosse spagnole? Guarda le foto in gallery

