Jessica Lopes, il lato B del Chelsea di Antonio Conte



Jessica Lopes ha scelto il completo del Chelsea per un servizio fotografico allo Stamford Bridge. La modella brasiliana ha scelto il completo Blues in onore del connazionale Willian. L'ex Miss Bum Bum Inghilterra rende dunque omaggio alla squadra di Antonio Conte che passa il Natale in vetta alla Premier League con un vantaggio di sicurezza sulle inseguitrici Liverpool (+6) e Manchester City (Guardiola è lontano a 7 punti). Mentre José Mourinho e il super-Manchester United (con Ibra e Pogba) è solo sesto a 13 punti da Antonio Conte...