Juve, è il giorno di Higuain: tanti dubbi sull'argentino, permanenza in dubbio

Gonzalo Higuain venerdì atterrerà a Torino (ultimo dei bianconeri), per poi chiudersi in quarantena in attesa di tornare a lavorare con i compagni tra 14 giorni, come scrive La Gazzetta dello Sport. In tanti si domandano come tornerà in Italia, fisicamente (l’estate scorsa si presentò tiratissimo in ritiro, ma in passato gli è capitato di lasciarsi andare durante i periodi di sosta) e mentalmente. Sicuramente provato dalla malattia della madre, la lontananza dalla figlia Alma e anche dalla pandemia. Gonzalo è infatti uno dei più preoccupati per il virus e avrebbe fatto volentieri a meno di tornare in Italia. Sicuramente anche con tante incognite sul suo futuro, perché non sono così scontanti né il posto fisso né la sua permanenza in bianconero.