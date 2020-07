Juve, salta il capo dell’area finanziaria: a Torino è partita la rivoluzione

Via Marco Re: era una delle figure scelte per sostituire Marotta - Cambi di assetto in casa Juve. I bianconeri infatti, secondo quanto anticipato da Dagospia e riportato da Fanpage.it, hanno interrotto il rapporto di collaborazione con Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili. Era una delle figure scelte dallo stesso presidente, Andrea Agnelli, dopo l'addio di Giuseppe Marotta, poi trasferitosi all'Inter.

Secondo indiscrezioni sarebbe il segnale della rivoluzione che il club ha avviato e che riguarderà altri settori. Si potrebbe rivelare anche un normale avvicendamento in seno alla compagine dirigenziale ma è difficile andare oltre se non restando nel campo delle ipotesi. Lo stato dei fatti è quello raccontato dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società bianconera.

Juventus Football Club S.p.A. comunica che il rapporto professionale con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è cessato nella giornata di ieri – si legge nella nota della dirigenza -. Contestualmente, Juventus Football Club S.p.A. annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, lo stesso Dott. Stefano Bertola, sussistendo i requisiti previsti dallo Statuto per la carica".

L'interruzione del rapporto con Marco Re non è passato inosservato poiché considerata una delle figure di lungo corso tra i bianconeri: laureato in Economia e Commercio, era alla Juventus dal 2000. Tra le sue mansioni, oltre ai contratti commerciali s'è occupato anche si seguire il processo di quotazione in Borsa del club. Dieci anni più tardi aveva fatto un salto in termini di responsabilità: a lui era stato affidato un incarico di alto livello quale responsabile della pianificazione del controllo gestionale della vita societaria.