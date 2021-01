Juventus distrutta dall'Inter. Vidal bacia lo stemma bianconero (bufera social) poi segna

INTER-JUVENTUS 2-0, VIDAL E BARELLA METTONO KO LA SIGNORA

Straordinaria prova di forza per l'Inter, che dopo il pareggio con la Roma e l'incredibile sconfitta con la Sampdoria, domina contro la Juve e s'impone nel derby d'Italia per 2-0. Decisive le reti di Vidal e Barella, che lanciano momentaneamente la squadra di Conte in vetta alla classifica alla pari del Milan, impegnato domani sera nella trasferta di Cagliari. Pesante passo indietro rispetto alle ultime uscite, invece, per i bianconeri di Pirlo che restano al quinto posto alle spalle di Napoli e Roma.

PIRLO: "JUVE NON E' SCESA IN CAMPO, MA LE AMBIZIONI RESTANO" "Abbiamo sbagliato l'atteggiamento fin dall'inizio e quando non hai la rabbia per vincere i duelli poi diventa difficile. Non siamo scesi in campo, siamo stati troppo passivi e quando succede vai in contro a queste partite", ha spiegato l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro l'Inter. "Siamo stati timorosi nella testa, pensando solo a fare la fase difensiva neanche poco aggressivi e senza avere in mano la partita. Poi quando dai campo a loro sono devastanti" INTER, CONTE: "SFIORATA LA PERFEZIONE" "Per battere una squadra così forte e che è il modello di riferimento, devi fare una partita che sfiori la perfezione e questa sera abbiamo fatto una bella partita - ha commentato il tecnico nerazzurro -. L'abbiamo preparata bene e certe cose che sapevamo che potevano fare male alla Juve, le abbiamo fatte. Sono contento per i ragazzi perché queste sono partite che ti devono dare autostima e far capire che la strada è giusta e dà frutti importanti" ZHANG: "FORZA INTER SEMPRE" "Persone meravigliose con un grande spirito. Continuiamo a lottare col nostro cuore. Forza Inter Sempre. Forza tutti! #TiamoInter #Amala". Steven ZHANG, presidente nerazzurro, lascia esplodere tutta la sua gioia sul suo account Instagram dopo la vittoria per 2-0 sulla Juventus al Meazza.

INTER-JUVENTUS 2-0, CRONACA

Neanche un quarto d'ora sul cronometro e alla prima vera fiammata del match i nerazzurri la sbloccano con il grande ex di turno: la firma e' proprio quella di Arturo Vidal, che stacca alla perfezione di testa sul cross di Barella, lasciando di sasso un'impotente Szczesny. Appena un minuto prima, dall'altra parte, era stato annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco di Chiesa sulla precedente conclusione di Rabiot.

La squadra di Conte e' padrona del campo e va un paio di volte vicino al raddoppio, in particolare con Lautaro che spreca un tap-in a porta vuota dopo un tiro di Lukaku respinto dal portiere.

Troppo timida la Juve, che ad inizio ripresa non riesce a cambiare passo e al 52' subisce il 2-0 ad opera di Barella, lasciato incredibilmente solo sul lancio dalle retrovie di Bastoni e bravissimo a battere Szczesny a tu per tu. La reazione dei bianconeri e' troppo molle per poter impensierire realmente i padroni di casa, tant'e' che Handanovic non e' quasi mai chiamato in causa, se non nel finale sul tiro di Chiesa che poteva riaprire il discorso negli ultimi minuti. Prima del triplice fischio non succede piu' nulla, la squadra di Conte fa grande festa a San Siro.

INTER-JUVENTUS, VIDAL BACIA STEMMA JUVE: SCOPPIA POLEMICA SUI SOCIAL

Scoppiano le polemiche sui social da parte dei tifosi dell'Inter nei confronti del nerazzurro Arturo Vidal, durante il 'derby d'Italia' di San Siro. Il centrocampista cileno, ex bianconero (quattro stagioni in bianconero dal 2011 al 2015), è stato intercettato dalle telecamere mentre nel prepartita, abbracciando Chiellini, bacia lo stemma della Juventus. La cosa non è passata e le critiche sono tante sui social.

INTER-JUVENTUS 2-0, VIDAL: "SONO FELICE PER IL GOL. VINTO CONTRO LA SQUADRA ITALIANA PIU' FORTE"

"E' stato un gol importante per me e per la squadra: sono felice di aver segnato per la seconda volta con la maglia dell'Inter. Abbiamo giocato contro la squadra italiana piu' forte, quella che ha vinto gli ultimi 9 scudetti: abbiamo dimostrato di essere all'altezza e di poter lottare per il titolo". Queste le parole di Arturo Vidal, protagonista con un gol nel Derby d'Italia, vinto dall'Inter contro la Juventus, sua ex squadra. "Questo successo - prosegue il cileno, ai microfoni di Sky Sport - ci da' fiducia per continuare a lavorare ogni giorno. Pensiamo di poter arrivare sino in fondo".

INTER-JUVENTUS 2-0 TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (76' Gagliardini), Young (72' Darmian); Lukaku, L. Martinez (85' Sanchez). A disposizione: Eriksen, Kolarov, Padelli, Perisic, Pinamonti, Radu, A. Ranocchia, Sensi. Allenatore: Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (57' Bernardeschi); Chiesa, Bentancur, Rabiot (57' McKennie), Ramsey (57' Kulusevski); Morata, Ronaldo. A disposizione: Arthur, Buffon, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Fagioli, Garofani, Pinsoglio, F. Ranocchia. Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 12' Vidal (I), 51' Barella (I),

NOTE: Ammoniti Young, Barella (I); Bonucci, Morata (J). Recupero: 2' - 5'.