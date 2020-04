Juventus, il padre di Higuain: "Resterà fino a fine contratto"

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi circa la possibilità di una rescissione contrattuale con la Juventus, parla il padre di Higuain, Jorge, dall'Argentina ai microfoni di Radio LM Neuquén, dove il Pipita sta trascorrendo il periodo coronavirus vicino alla madre malata: "Gonzalo rimane alla Juve e rispetterà il suo contratto fino al 30 giugno 2021. Tutto ciò che si è detto in questi giorni non ha alcun fondamento. Gonzalo ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo rispetterà". "Gonzalo attenderà la scadenza del contratto per poi prendere una decisione sul futuro. Si è parlato di cessione e di rescissione, ma non c’è nulla di vero”, conclude Jorge. Il futuro sembra essere ancora a tinte bianconere.