Juventus-Milan e Napoli-Inter anticipate, ma rimane la lite tra le big

Le semifinali di Coppa Italia verranno anticipate di 24 ore, come da richiesta del mondo del calcio. Manca ancora l'ufficialità, ma c'è l'ok dei ministri di Sport e Salute, Spadafora e Speranza. Juventus-Milan si giocherà dunque il 12 giugno, con Napoli-Inter che passerà al 13.

Una buona notizia per i club, che avranno 24 ore di recupero in più in vista della finale (prevista il 17 a Roma) e soprattutto alla vigilia della ripartenza del campionato di serie A che si preannuncia come un vero e proprio tour de force per il completamento delle 12 giornate rimaste (più i recuperi mancanti della 13°).

Chi resta scontenta è l'Inter che aveva chiesto una seconda modifica: l'inversione delle semifinali di Coppa Italia e la possibilità dunque di giocare il match di Napoli prima della sfida tra Juve e Milan. Questo perchè nel weekend successivo sarà attesa dalla sfida di San Siro contro la Sampdoria, prevista per il 21 giugno alle 21,45, per recuperare la sesta giornata del girone di ritorno. Prospettiva che potrebbe portare gli uomini di Antonio Conte a giocare 3 sfide pesanti in otto giorni.

Per l'inversione delle semifinali di Coppa Italia però serve l'ok di Milan e Juventus, sin qui propense al contrario a tenere l'attuale calendario, anche perchè in questo momento delicato in cui il calcio riparte dopo 3 mesi di mesi e con poche settimane di allenamenti alle spalle, rinunciare a 24 ore in più di recupero non è semplice.