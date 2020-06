Juventus-Milan, sgarbo all'Inter sul calendario. Retroscena

Il calcio riparte e riprendono anche le piccole-grande discussioni tra i club. In primis sul calendario. Motivo del contendere la Coppa Italia, che vedrà in scena la semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter che, salvo colpi di scena dell'ultima ora, saranno giocate in quest'ordine (il 12 e 13 giugno se ci sarà il via libera del governo ad anticipare le date come da richiesta della Lega Serie A).

Il programma vede prima il match tra la Signora e il Diavolo visto che all'andata si giocò prima la sfida di San Siro tra Inter e Napoli. Il club nerazzurro però gradirebbe invertire l'ordine e giocare prima alla luce del calendario più complesso che attende la squadra di Antonio Conte. Infatti se dovesse arrivare in finale di Coppa Italia si troverebbe subito a giocare tre match ravvicinati, avendo il weekend successivo il recupero di San Siro contro la Sampdoria (il 21 giugno, qui il calendario completo della serie A con anticipi e posticipi).

Per dare l'ok all'inversione delle gare servirebbe un accordo tra tutti gli attori in scena: nessuno dei club ha preso una posizione ufficiale, ma l'orientamento attuale per Juventus e Milan porta a non rinunciare a cuor leggero a 24 ore in più di riposo. Decisione comprensibile dopo uno stop così lungo e con una condizione fisica dei giocatori tutta da verificare. Applicando il regolamento. Con buona pace di Antonio Conte e salvo colpi di scena dell'ultima ora.