Juventus-Napoli, interrogazione parlamentare. Sentenza sportiva slitta...

Juventus-Napoli, interrogazione parlamentare. Luigi Iovino (M5s): "Juve non speculi sulla salute"

Il caso Juventus-Napoli sbarca in Parlamento. Il deputato campano dei 5 Stelle Luigi Iovino annuncia una interrogazione al ministero della Salute "per far luce su questa incresciosa vicenda". Non si placa la lite tra politica e pallone dopo la decisione della Asl campana di bloccare la trasferta dei partenopei verso Torino a scopo precauzionale, alla luce di alcuni casi di positività al Covid tra i giocatori del Napoli. Ieri sera la Juve, nonostante il forfait della squadra allenata da Gennaro Gattuso, si è presentata regolarmente in campo criticando la scelta dei campani. "La salute viene prima di tutto. La Juventus non speculi sulla salute, la partita andava rinviata perché non c'erano le condizioni di sicurezza sanitaria per disputare il match", spiega all'Adnkronos. Per il parlamentare "la scelta del Napoli di non partecipare è stata corretta": "Presenterò una interrogazione al ministro Speranza per far luce su tutti i passaggi che hanno portato a questo epilogo", aggiunge. Oggi il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora vedrà, in un doppio vertice, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina per sciogliere il nodo della mancata disputa del match di ieri. Insomma: Juve-Napoli non si è disputata sul campo, ma la battaglia prosegue su altri fronti.

Juventus-Napoli, slitta la sentenza del Giudice Sportivo

Per martedì era atteso la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli con il possibile 3-0 a tavolino un punto di penalizzazione alla società di Aurelio De Laurentiis. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandera invece tempo prende tempo per analizzare la vicenda con calma. Il verdetto può slittare a mercoledì, ma c'è anche l'ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè. Mastrandrea sabato ha ricevuto dal Napoli la lettera della Asl che secondo il club non permetteva alla squadra di partire per Torino. La Procura federale potrebbe acquisire anche la seconda lettera. Una presa di tempo che potrebbe aiutare a schiudere qualche nube fosca, con il Napoli pronto a far ricorso contro una sentenza di sconfitta, eventualmente fino alla giustizia ordinaria.